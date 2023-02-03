У лісі в Карпатах заблукав сноубордист із Харкова – ДСНС
24-річного харків’янина рятувальники з Рахова знайшли завдяки надісланим GPS-координатам, повідомила ДСНС.
24-річний чоловік з Харкова катався на сноуборді на території гірськолижного курорту «Драгобрат» у Рахівському районі. Під час катання на лижах він втратив орієнтир та заблукав у лісі.
Через сильний снігопад він не міг знайти дорогу до курорту, тому зателефонував своїй дівчині, а вже вона зв’язалася з рятувальниками ДСНС. Про те, що її хлопець заблукав, дівчина повідомила 2 лютого о 19:00.
Фахівці зателефонували хлопцю і завдяки надісланим GPS-координатам о 21:15 знайшли його. Сноубордист почувався нормально та медичної допомоги не потребував. Тож рятувальники міста Рахів відвезли його до місця тимчасового проживання.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 13:13;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річного харків’янина рятувальники з Рахова знайшли завдяки надісланим GPS-координатам, повідомила ДСНС.".