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У лісі в Карпатах заблукав сноубордист із Харкова – ДСНС

Суспільство 13:13   03.02.2023
Оксана Якушко
У лісі в Карпатах заблукав сноубордист із Харкова – ДСНС

24-річного харків’янина рятувальники з Рахова знайшли завдяки надісланим GPS-координатам, повідомила ДСНС.

24-річний чоловік з Харкова катався на сноуборді на території гірськолижного курорту «Драгобрат» у Рахівському районі. Під час катання на лижах він втратив орієнтир та заблукав у лісі.

Через сильний снігопад він не міг знайти дорогу до курорту, тому зателефонував своїй дівчині, а вже вона зв’язалася з рятувальниками ДСНС. Про те, що її хлопець заблукав, дівчина повідомила 2 лютого о 19:00.

Фахівці зателефонували хлопцю і завдяки надісланим GPS-координатам о 21:15 знайшли його. Сноубордист почувався нормально та медичної допомоги не потребував. Тож рятувальники міста Рахів відвезли його до місця тимчасового проживання.

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Автор: Оксана Якушко

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У лісі в Карпатах заблукав сноубордист із Харкова – ДСНС

  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2023 в 13:13;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річного харків’янина рятувальники з Рахова знайшли завдяки надісланим GPS-координатам, повідомила ДСНС.".