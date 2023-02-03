У лісі в Карпатах заблукав сноубордист із Харкова – ДСНС

24-річного харків’янина рятувальники з Рахова знайшли завдяки надісланим GPS-координатам, повідомила ДСНС.

24-річний чоловік з Харкова катався на сноуборді на території гірськолижного курорту «Драгобрат» у Рахівському районі. Під час катання на лижах він втратив орієнтир та заблукав у лісі.

Через сильний снігопад він не міг знайти дорогу до курорту, тому зателефонував своїй дівчині, а вже вона зв’язалася з рятувальниками ДСНС. Про те, що її хлопець заблукав, дівчина повідомила 2 лютого о 19:00.

Фахівці зателефонували хлопцю і завдяки надісланим GPS-координатам о 21:15 знайшли його. Сноубордист почувався нормально та медичної допомоги не потребував. Тож рятувальники міста Рахів відвезли його до місця тимчасового проживання.