Поругался с мамой и ушел из дома по трассе: под Харьковом искали 13-летнего

Происшествия 10:31   22.02.2026
Оксана Горун
Полицейские на Харьковщине в темноте искали подростка, который ушел из дома в Песочине.

 «21 февраля в отделение полиции №2 ХРУП №1 ГУНП в Харьковской области поступило сообщение об исчезновении 13-летнего жителя поселка Песочин. Парень около 21:00 после ссоры с матерью ушел из дома и не вернулся», — проинформировали в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Как оказалось, обиделся подросток не на шутку — не стал прятаться в соседних дворах или у друзей, а отправился в путь вдоль трассы — в направлении Полтавы.

«В ходе проведения розыскных мероприятий сотрудники сектора реагирования патрульной полиции обнаружили парня на трассе Киев-Харьков-Довжанский. Он шел по направлению к соседнему селу Рай-Еленовка. К счастью, жертвой правонарушения ребенок не стал», — отметили полицейские.

С парнем и его семьей провели профилактическую беседу. А всех родителей полиция призвала уделять больше внимания эмоциональному состоянию детей и своевременно реагировать на конфликтные ситуации в семье.

Напомним, гражданку Японии разыскивали по заснеженным лесам Харьковщины полицейские. Женщина приехала в гости к своему парню в Украину в канун Нового года. А 19 января решила прогуляться по незнакомой местности и потерялась. Ее нашли через пять часов на обочине леса — обессиленной и растерянной. Понадобилась медицинская помощь.

Автор: Оксана Горун
