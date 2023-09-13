Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных

В КП «Харьковские тепловые сети» 320 сотрудников решили стать донорами для раненых бойцов ВСУ.

Как сообщили на предприятии, чтобы не прерывать процесс подготовки к отопительному сезону, из каждой службы и филиала ежедневно на станцию переливания крови едут до десяти человек.