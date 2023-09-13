Live
  • Ср 13.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.19
    • 🟢

Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных

Общество 16:11   13.09.2023
Оксана Якушко
Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных

В КП «Харьковские тепловые сети» 320 сотрудников решили стать донорами для раненых бойцов ВСУ.

Как сообщили на предприятии, чтобы не прерывать процесс подготовки к отопительному сезону, из каждой службы и филиала ежедневно на станцию переливания крови едут до десяти человек.

Первыми по графику сдавали кровь работники службы безопасности, режима и связи. Также донорами стали семь сотрудников Холодногорского филиала.

Читайте также: В Харькове волонтеры, блогеры и спасатели объединились ради поддержки ВСУ

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
Грозят ли Харькову отключения света по графику с 1 октября: ответ Укрэнерго
13.09.2023, 09:29
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
Сотни тысяч, найденные у корректировщицы в Харькове, суд отдал арендодателю
12.09.2023, 09:52
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
«Работа есть»: Харьковщина – в пятерке лидеров по количеству вакансий
13.09.2023, 13:12
Подрыв курсантов на Харьковщине: нашли кто принес «смертельный» снаряд
Подрыв курсантов на Харьковщине: нашли кто принес «смертельный» снаряд
13.09.2023, 13:47
Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)
Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)
13.09.2023, 14:29
Более 7 млрд. грн. помощи на проживание получили переселенцы Харьковщины
Более 7 млрд. грн. помощи на проживание получили переселенцы Харьковщины
13.09.2023, 17:06

Новости по теме:

16:11
Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных
15:26
В Харькове женщина устраивалась в службу доставки и бесплатно «кормила» родных
14:29
Взрыв в Харькове: горела многоэтажка, пострадал мужчина (фото)
12:22
После ремонта на проспекте Гагарина снова открыли проезд для транспорта
22:39
Парень, жестоко убивший девушку на Холодной Горе в Харькове, отсидит 15 лет

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 16:11;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» 320 сотрудников решили стать донорами для раненых бойцов ВСУ.".