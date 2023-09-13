Более трехсот рабочих КП «ХТС» сдают кровь в Харькове для военных
В КП «Харьковские тепловые сети» 320 сотрудников решили стать донорами для раненых бойцов ВСУ.
Как сообщили на предприятии, чтобы не прерывать процесс подготовки к отопительному сезону, из каждой службы и филиала ежедневно на станцию переливания крови едут до десяти человек.
Первыми по графику сдавали кровь работники службы безопасности, режима и связи. Также донорами стали семь сотрудников Холодногорского филиала.
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- • Дата публикации материала: 13 сентября 2023 в 16:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В КП «Харьковские тепловые сети» 320 сотрудников решили стать донорами для раненых бойцов ВСУ.".