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Понад триста робітників КП “ХТМ” здають кров у Харкові для військових

Суспільство 16:11   13.09.2023
Оксана Якушко
Понад триста робітників КП “ХТМ” здають кров у Харкові для військових

У КП «Харківські теплові мережі» 320 працівників вирішили стати донорами для поранених бійців ЗСУ. 

Як повідомили на підприємстві, щоб не переривати процес підготовки до опалювального сезону, з кожної служби та філії щодня на станцію переливання крові їдуть до десяти осіб.
Першими за графіком здавали кров працівники служби безпеки, режиму та зв’язку. Також донорами стали семеро співробітників Холодногірської філії.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 13 Вересня 2023 в 16:11;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У КП «Харківські теплові мережі» 320 працівників вирішили стати донорами для поранених бійців ЗСУ. ".