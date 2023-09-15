За военкома, отправленного в СИЗО в Харькове, внесли залог более 2 млн грн

Подробности того, как «от обстрела» в военкомате загорелся только шкаф с документами призывников, «подделки подписей» и других аргументов военкома Руслана Мазовецкого на суде в Харькове – в сюжете МГ «Объектив».

Только сутки назад Киевский райсуд Харькова постановил оставить под стражей военкома Руслана Мазовецкого, подозреваемого в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге. А уже 15 сентября в соцсетях появилась платежная инструкция, согласно которой за военкома внесли залог более чем в 2 млн грн. Подлинность этого документа МГ «Объектив» подтвердил источник в правоохранительных органах.

О схеме уклонения от мобилизации, возглавляемой начальником военкомата, впервые 13 сентября сообщил спикер Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

«Злоумышленник обеспечивал уклоняющих справками военно-врачебной комиссии и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе с исключением из военного учета. Стоимость таких «услуг» составляла от 3 до 8 тыс. долларов США с одного «клиента», – написал Абдулла в своем facebook.

Одновременно Офис Генерального прокурора сообщил о подозрении начальнику районного территориального центра комплектования и социальной поддержки Харьковской области.

«В сентябре 2022 года полковник подписал и выдал военнообязанному поддельное временное удостоверение с отметкой о непригодности к военной службе с исключением его из военного учета без фактического прохождения им военно-врачебной комиссии. За выдачу этого документа подозреваемый получил 8000 долларов США», — отметили прокуроры.

Как только полковник Руслан Мазовецкий заходит в зал суда, он заявляет журналистам, что не согласен с тем, в чем его обвиняют.

«Я даже не был в должности, я не выполнял функциональные обязанности, меня не было в ТЦК», – утверждает он.

Более того, полковник отмечает: с первых дней полномасштабного вторжения участвовал в боевых действиях. Возглавил подразделение, которое в дальнейшем участвовало в знаменитом Харьковском контрнаступлении и освобождении Балаклеи и Купянска.

«За что я был награжден орденом «За мужество» 3 степени от Президента Украины», — подчеркивает перед судебным заседанием Мазовецкий.

Ходатайство Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере об избрании меры пресечения слушают в Киевском районном суде Харькова.

Защищают подозреваемого сразу два адвоката. Одна – по видео связи, второй – в зале суда. Они заявляют об основаниях для отстранения от участия в деле прокурора Сергея Григорьева.

«Есть у меня отвод господину прокурору. Предвзятость прокурора и попытки давить на сторону защиты», — аргументирует адвокат Владимир Романченко.

Судья считает, что оснований для отвода прокурора нет. Тогда адвокат делает еще одно заявление: «Ваша честь, настаиваю на закрытом судебном заседании, поскольку во время предоставления возражений по избранию меры пресечения будут озвучиваться, в том числе документы, касающиеся боевых командировок моего подзащитного».

Прокурор Харьковской специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере настаивает, что на заседании должны присутствовать журналисты. Поскольку не видит документов с грифом «секретно».

«Они не содержат информацию, которая может представлять угрозу безопасности Украины или ее национальным интересам», — объясняет Сергей Григорьев.

Судья считает, что заседание может быть закрытым тогда, когда к рассмотрению будут подключены документы, не подлежащие разглашению. Так что оставляет режим заседания открытым.

Первый эпизод, о котором сообщает прокурор, — заявления сотрудников ТЦК о якобы уничтожении при обстреле учетных записей военнослужащих. Сам обстрел Чугуева, о котором идет речь, произошел в июле 2022 года. Однако, согласно ответам Чугуевской РВА и местного подразделения ГСЧС, здание терцентра существенно не пострадало.

«Состояние здания удовлетворительное, помещение не пострадало. Пожара не было. Служебные документы Чугуевского ТЦК и СП Харьковской области не пострадали», – отмечает Григорьев.

Но в отчете должностных лиц комиссариата утверждается, что в результате обстрела возник пожар. Пылал, как ни странно, единственный шкаф – с этими самыми документами.

«Когда пожар почти затух, дежурная смена начала выносить горелые и тлеющие документы на улицу к мусорной свалке и там продолжили заливать их водой, пока они не перестали тлеть», — цитирует объяснение сотрудников ТЦК судья.

Прокурор в свою очередь отмечает: документы уничтожили, чтобы в дальнейшем выдавать «желающим» справки о непригодности к военной службе.

«Пользуясь и создав условия, при которых должностные лица Чугуевского ТЦК и СП, включая Мазовецкого, могут ссылаться на уничтожение документов в результате обстрела. Указанные лица этим воспользовались», — убеждает Сергей Григорьев.

Однако сам подозреваемый возражает. Говорит, что не имел никакого отношения к рапортам подчиненных о пожаре.

«Повсюду гражданин Мазовецкий, Мазовецкий, Мазовецкий. Какой Мазовецкий? Никакого отношения нет к РТЦК. Я как с 2014 года встал на защиту нашего суверенитета и целостности, так и с полномасштабного вторжения создал разведывательные группы и по сей день защищаю территориальную целостность», — уверяет он.

Прокурор объясняет: в рамках уголовного производства исследуют обстоятельства выдачи справок о непригодности к военной службе 20 граждан Украины, не состоящих на учете в Чугуевском комиссариате.

«Указанные лица при устанавливаемых в настоящее время обстоятельствах получили справки, датированные задними числами регистрации в Чугуевском ТЦК и СП о непригодности к военной службе», — приводит информацию следователей обвинитель.

Подозреваемый считает, что его подпись на документах подделали

«Мои коллеги в РТЦК, временно исполняющие обязанности, зафиксировали очень много подделок выезда за границу временных удостоверений, которые удостоверялись фамилией Мазовецкий и подписью и печатями», — говорит Мазовецкий.

По данным прокурора, поддельные документы для уклонения от мобилизации должностные лица Чугуевского ТЦК и СП выдавали военнообязанным со всей Украины.

«Я хотел бы отметить фамилию Гамзов, состоящую на учете во Львовской области. И гражданина Самусенко, который является призывником военного комиссариата Днепропетровской области», — приводит конкретику обвинитель.

Он настаивает: Мазовецкого нужно содержать под стражей. Ведь тот в любой момент может изменить место жительства и уехать в другой регион.

«Самое тяжкое преступление, в котором в настоящее время подозревается господин Мазовецкий (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 УК Украины), наказывается лишением свободы от 7 до 9 лет», — напоминает присутствующим прокурор.

В итоге судья соглашается с его аргументами и выбирает меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога — 2 млн 147 200 гривен.

«Это абсурд. Что тут сказать?» – реагирует на такое решение подозреваемый.

Адвокат добавляет: решение обжалуют.

«Я считаю, что размер залога вообще не соответствует имущественному состоянию моего подзащитного», — говорит Владимир Романченко.

А на следующий день выясняется, что имущественное состояние позволило «доброжелателям» внести за военкома залог.