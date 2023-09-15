За військкома, відправленого до СІЗО в Харкові, внесли заставу понад 2 млн грн

Подробиці того, як “від обстрілу” у військкоматі спалахнула лише шафа з документами призовників, “підроблення підписів” та інших аргументів військкома Руслана Мазовецького на суді в Харкові – в сюжеті МГ “Об’єктив”.

Лише добу тому Київський райсуд Харкова ухвалив залишити під вартою військкома Руслана Мазовецького, якого підозрюють у сприянні організації незаконного переправляння осіб через державний кордон України та службовому підробленні. А вже 15 вересня у соцмережах з’явилася платіжна інструкція, згідно з якою за військкома внесли заставу більш ніж 2 млн грн. Справжність цього документа МГ “Об’єктив” підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Про схему ухилення від мобілізації, яку очолював начальник військкомату, вперше 13 вересня повідомив речник Управління СБУ в Харківській області Владислав Абдула.

“Зловмисник забезпечував ухилянтів довідками військово-лікарської комісії та посвідченнями, які підтверджували непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку. Вартість таких “послуг” становила від 3 до 8 тис. доларів США з одного “клієнта”, – написав Абдула у своєму фейсбуці.

Одночасно Офіс Генерального прокурора повідомив про підозру начальнику районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Харківської області.

“У вересні 2022 року полковник підписав та видав військовозобов’язаному підроблене тимчасове посвідчення з відміткою про непридатність до військової служби з виключенням його з військового обліку без фактичного проходження ним військово-лікарської комісії. За видачу цього документу підозрюваний одержав 8 000 доларів США”, – відзначили прокурори.

Як тільки полковник Руслан Мазовецький заходить до судової зали, він заявляє журналістам, що не згоден із тим, у чому його звинувачують.

“Я навіть не був на посаді, я не виконував функціональні обов’язки, мене не було в ТЦК”, – стверджує він.

Ба більше – полковник наголошує: із перших днів повномасштабного вторгнення брав участь у бойових діях. Очолив підрозділ, який надалі брав участь у знаменитому Харківському контрнаступі та звільненні Балаклії й Куп’янська.

“За що я був нагороджений орденом “За мужність” 3 ступеня від Президента України”, – підкреслює перед судовим засіданням Мазовецький.

Клопотання Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері про обрання запобіжного заходу слухають у Київському районному суді Харкова.

Захищають підозрюваного одразу два адвокати. Одна – по відео зв’язку, другий – у залі засідання. Вони заявляють про підстави для усунення від участі у справі прокурора Сергія Григор’єва.

“Є у мене відвід пану прокурору. Упередженість прокурора і намагання тиснути на сторону захисту”, – аргументує адвокат Володимир Романченко.

Суддя вважає, що підстав для відводу прокурора немає. Тоді адвокат робить ще одну заяву: “Ваша честь, наполягаю на закритому судовому засіданні, оскільки під час надання заперечень щодо обрання запобіжного заходу будуть озвучуватись в тому числі документи, щодо бойових відряджень мого підзахисного”.

Прокурор Харківської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері наполягає, що на засіданні повинні бути присутні журналісти. Оскільки не бачить документів з грифом “таємно”.

“Вони не містять інформацію, яка може становити загрозу безпеці України або її національним інтересам”, – пояснює Сергій Григор’єв.

Суддя вважає, що засідання може бути закритим тоді, коли до розгляду будуть долучені документи, котрі не підлягають розголошенню. Тож залишає режим засідання відкритим.

Перший епізод, який закидають військкому, – заяви співробітників ТЦК про нібито знищення під час обстрілу облікових записів військовослужбовців. Сам обстріл Чугуєва, про який йдеться, відбувся в липні 2022 року. Проте, згідно з відповідями Чугуївської РВА і місцевого підрозділу ДСНС, будівля терцентру суттєво не постраждала.

“Стан будівлі задовільний, приміщення не постраждало. Пожежі не було. Службові документи Чугуївського ТЦК та СП Харківської області не постраждали”, – відзначає Григор’єв.

Але у звіті посадових осіб комісаріату стверджується, що в результаті обстрілу виникла пожежа. Палала, як не дивно, єдина шафа – з тими самими документами.

“Коли пожежа майже затухла, чергова зміна почала виносити горілі та тліючі документи на вулицю до смітника і там продовжили заливати їх водою, поки вони не перестали тліти”, – цитує пояснення співробітників ТЦК суддя.

Прокурор своєю чергою наголошує: документи знищили, щоб надалі видавати “бажаючим” довідки про непридатність до військової служби.

“Користуючись та створивши умови, при яких посадові особи Чугуївського ТЦК та СП, в тому числі Мазовецький, можуть посилатися на знищення документів в результаті обстрілу. Вказані особи цим скористалися”, – переконує Сергій Григор’єв.

Проте сам підозрюваний заперечує. Каже, що не мав ніякого відношення до рапортів підлеглих про пожежу.

“Всюди громадянин Мазовецький, Мазовецький, Мазовецький. Який Мазовецький? Ніякого відношення немає до РТЦК. Я як з 2014 року став на захист нашого суверенітету та цілосності, так і з повномасштабного вторгнення створив розвідувальні групи і по сьогоднішній день захищаю територіальну цілісність”, – запевняє він.

Прокурор пояснює: в рамках кримінального провадження досліджують обставини видачі довідок про непридатність до військової служби 20 громадян України, які не перебували на обліку в Чугуївському комісаріаті.

“Вказані особи за обставин, які на даний час встановлюються, отримали довідки, датовані задніми числами реєстрації у Чугуївському ТЦК та СП про непридатність до військової служби”, – наводить інформацію слідчих обвинувач.

Підозрюваний вважає, що його підпис на документах підроблювали.

“Мої колеги в РТЦК, тимчасово виконуючі обов’язки, зафіксували дуже багато підробок виїзду за кордон тимчасових посвідчень, які засвідчувались прізвищем Мазовецький і розписом і печатями”, – говорить Мазовецький.

За даними прокурора, підроблені документи для ухиляння від мобілізації службові особи Чугуївського ТЦК та СП видавали військовозобов’язаним з усієї України.

“Я хотів би зазначити прізвище Гамзов, який перебуває на обліку у Львівській області. Та громадянина Самусенко, який є призовником військового комісаріату Дніпропетровської області”, – наводить конкретику обвинувач.

Він наполягає: Мазовецького потрібно тримати під вартою. Адже той у будь-який момент може змінити місце проживання та виїхати в інший регіон.

“Найтяжчий злочин, в якому в даний час підозрюється пан Мазовецький (ч. 3 ст. 332, ч. 1 ст. 366 КК України) карається позбавленням волі від 7 до 9 років”, – нагадує присутнім прокурор.

Зрештою суддя погоджується з його аргументами та обирає запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави – 2 млн 147 200 гривень.

“Це абсурд. Що тут сказати?” – реагує на таке рішення підозрюваний.

Адвокат додає: рішення оскаржать.

“Я вважаю, що розмір застави взагалі не відповідає майновому стану мого підзахисного”, – каже Володимир Романченко.

А наступного дня з’ясовується, що майновий стан дозволив “доброзичливцям” внести за військкома заставу.