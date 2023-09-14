Суд у Харкові заарештував військкома Мазовецького із заставою у 2 млн (відео)

Київський райсуд Харкова обрав запобіжний захід в.о. начальника Чугуївського районного терцентру комплектування та соціальної підтримки Руслану Мазовецькому: утримання під вартою до 4 листопада. Втім, він може вийти під заставу у понад 2 мільйони гривень, повідомляє кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Тяжкий злочин, в якому підозрюється Мазовецький, у полягає в його великій, як на мою думку, суспільній небезпеці, яка на даний час з урахуванням введення воєнного стану на території нашої держави є вкрай чутливою та актуальною”, — зазначив під час засідання прокурор.

Сам Мазовецький заперечував всі висунуті проти нього підозри.

“Я, як з 2014 року став одним з перших на захист нашого суверенітету та цілісності, так і з повномасштабного вторгнення став одним з перших, хто створив розвідувальні групи, і по сьогодні я захищаю територіальну цілісність нашої держави”, – наголосив він.

Нагадаємо, про викриття військкома 13 вересня повідомили в УСБУ в Харківській області. За даними Служби, підозрюваний за хабарі “допомагав” військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних документів. Як вважає слідство, він забезпечував ухилянтів довідками ВЛК та посвідченнями, що підтверджують непридатність до військової служби. Підозру йому оголосили за двома статтями КК – “сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України” та “службове підроблення”.