Суд в Харькове арестовал военкома Мазовецкого, с залогом в 2 млн грн (видео)
Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения и.о. начальника Чугуевского районного терцентра комплектования и социальной поддержки Руслану Мазовецкому: содержание под стражей до 4 ноября. Впрочем, он может выйти под залог в более чем 2 миллиона гривен, сообщает корреспондент МГ «Объектив».
«Тяжкое преступление, в котором подозревается Мазовецкий, заключается в его большой, по моему мнению, общественной опасности, которая в настоящее время с учетом введения военного положения на территории нашего государства является крайне чувствительной и актуальной», — отметил во время заседания прокурор.
Сам Мазовецкий отрицал все выдвинутые против него подозрения.
«Я, как с 2014 года стал одним из первых на защиту нашего суверенитета и целостности, так и с полномасштабного вторжения стал одним из первых, кто создал разведывательные группы, и по сей день я защищаю территориальную целостность нашего государства», — подчеркнул он.
Напомним, о разоблачении военкома 13 сентября сообщили в УСБУ в Харьковской области. По данным Службы, подозреваемый за взятки «помогал» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов. Как считает следствие, он обеспечивал уклонистов справками ВВК и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе. Подозрение ему объявили по двум статьям УК — «содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины» и «служебный подлог».
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- • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 17:53;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения и.о. начальника Чугуевского районного терцентра комплектования и социальной поддержки Руслану Мазовецкому: содержание под стражей до 4 ноября. Впрочем, он может выйти под залог в более чем 2 миллиона гривен, сообщает корреспондент МГ «Объектив».".