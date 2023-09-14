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Суд в Харькове арестовал военкома Мазовецкого, с залогом в 2 млн грн (видео)

Общество 17:53   14.09.2023
Павел Велицкий
Елена Нагорная
Суд в Харькове арестовал военкома Мазовецкого, с залогом в 2 млн грн (видео)

Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения и.о. начальника Чугуевского районного терцентра комплектования и социальной поддержки Руслану Мазовецкому: содержание под стражей до 4 ноября. Впрочем, он может выйти под залог в более чем 2 миллиона гривен, сообщает корреспондент МГ «Объектив».

«Тяжкое преступление, в котором подозревается Мазовецкий, заключается в его большой, по моему мнению, общественной опасности, которая в настоящее время с учетом введения военного положения на территории нашего государства является крайне чувствительной и актуальной», — отметил во время заседания прокурор.

Сам Мазовецкий отрицал все выдвинутые против него подозрения.

«Я, как с 2014 года стал одним из первых на защиту нашего суверенитета и целостности, так и с полномасштабного вторжения стал одним из первых, кто создал разведывательные группы, и по сей день я защищаю территориальную целостность нашего государства», — подчеркнул он.

Напомним, о разоблачении военкома 13 сентября сообщили в УСБУ в Харьковской области. По данным Службы, подозреваемый за взятки «помогал» военнообязанным избежать призыва на основании фиктивных документов. Как считает следствие, он обеспечивал уклонистов справками ВВК и удостоверениями, подтверждающими непригодность к военной службе. Подозрение ему объявили по двум статьям УК — «содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины» и «служебный подлог».

Автор: Павел Велицкий, Елена Нагорная
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 14 сентября 2023 в 17:53;

    • Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский райсуд Харькова избрал меру пресечения и.о. начальника Чугуевского районного терцентра комплектования и социальной поддержки Руслану Мазовецкому: содержание под стражей до 4 ноября. Впрочем, он может выйти под залог в более чем 2 миллиона гривен, сообщает корреспондент МГ «Объектив».".