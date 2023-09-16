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2 млн залога за военкома поступили через полчаса после суда в Харькове

Общество 08:54   16.09.2023
Оксана Горун
2 млн залога за военкома поступили через полчаса после суда в Харькове Фото: Павел Велицкий

Военком Руслан Мазовецкий, которого подозревают в содействии переправке военнообязанных через границу, вышел под залог сразу же после решения судей отправить его в СИЗО. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Сергея Дивеева.

Залог за начальника Чугуевского районного ТЦК и СП  Руслана Мазовецкого внесли через 30 минут после завершения судебного заседания по мере пресечения,  сообщил главный специалист по информационной политике Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Сергей Дивеев.

Ранее мы сообщали, что 15 сентября в соцсетях появилась платежная инструкция, согласно которой за военкома внесли залог более чем в 2 млн грн. Подлинность этого документа МГ «Объектив» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Мазовецкого подозревают в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге. Сам он отрицает вину, указывая, что был на фронте и не выполнял служебные обязанности в ТЦК, когда там «происходили чудеса» с документами военнообязанных.

Подробности того, как «от обстрела» в военкомате загорелся только шкаф с документами призывников, «подделки подписей» и других аргументов военкома Руслана Мазовецкого на суде в Харькове – смотрите в сюжете МГ «Объектив».

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 16 сентября 2023 в 08:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Военком Руслан Мазовецкий, которого подозревают в содействии переправке военнообязанных через границу, вышел под залог сразу же после решения судей отправить его в СИЗО. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Сергея Дивеева".