2 млн залога за военкома поступили через полчаса после суда в Харькове

Военком Руслан Мазовецкий, которого подозревают в содействии переправке военнообязанных через границу, вышел под залог сразу же после решения судей отправить его в СИЗО. Об этом сообщает «Суспільне» со ссылкой на представителя Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Сергея Дивеева.

Залог за начальника Чугуевского районного ТЦК и СП Руслана Мазовецкого внесли через 30 минут после завершения судебного заседания по мере пресечения, сообщил главный специалист по информационной политике Специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Сергей Дивеев.

Ранее мы сообщали, что 15 сентября в соцсетях появилась платежная инструкция, согласно которой за военкома внесли залог более чем в 2 млн грн. Подлинность этого документа МГ «Объектив» подтвердил источник в правоохранительных органах.

Мазовецкого подозревают в содействии организации незаконной переправки лиц через государственную границу Украины и служебном подлоге. Сам он отрицает вину, указывая, что был на фронте и не выполнял служебные обязанности в ТЦК, когда там «происходили чудеса» с документами военнообязанных.

Подробности того, как «от обстрела» в военкомате загорелся только шкаф с документами призывников, «подделки подписей» и других аргументов военкома Руслана Мазовецкого на суде в Харькове – смотрите в сюжете МГ «Объектив».