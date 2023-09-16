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2 млн застави за військкома надійшли за пів години після суду в Харкові

Суспільство 08:54   16.09.2023
Оксана Горун
2 млн застави за військкома надійшли за пів години після суду в Харкові

Військком Руслан Мазовецький, якого підозрюють у сприянні переправленню військовозобов’язаних через кордон, вийшов під заставу одразу після рішення суддів відправити його до СІЗО. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на представника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Сергія Дівєєва.

Заставу за начальника Чугуївського районного ТЦК та СП Руслана Мазовецького внесли через 30 хвилин після завершення судового засідання щодо міри запобіжного заходу, повідомив головний спеціаліст з інформаційної політики Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Сергій Дівєєв.

Раніше ми повідомляли, що 15 вересня в соцмережах з’явилася платіжна інструкція, згідно з якою за військкома внесли заставу більш ніж 2 млн грн. Справжність цього документа МГ “Об’єктив” підтвердило джерело у правоохоронних органах.

Мазовецького підозрюють у сприянні організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України та службовому підробленні. Сам він заперечує провину, вказуючи, що був на фронті та не виконував службових обов’язків у ТЦК, коли там “відбувалися дива” з документами військовозобов’язаних.

Подробиці того, як “від обстрілу” у військкоматі спалахнула лише шафа з документами призовників, “підробки підписів” та інших аргументів військкома Руслана Мазовецького на суді в Харкові – дивіться у сюжеті МГ “Об’єктив”.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Вересня 2023 в 08:54;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Військком Руслан Мазовецький, якого підозрюють у сприянні переправленню військовозобов’язаних через кордон, вийшов під заставу одразу після рішення суддів відправити його до СІЗО. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на представника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Сергія Дівєєва".