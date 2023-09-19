«Прилетело» по неработающему предприятию – ХОВА о ракетной атаке на Харьков
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вчера, 18 сентября, вечером в Харькове армия РФ попала в неработающее предприятие.
«Это исключительно промзона. Там рядом жилые дома. Ну, например, ближайший жилой дом находится в 400 метрах от эпицентра «прилета». Никаких ни военных объектов, ни военных частей там не было», — сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.
Напомним, поздно вечером 18 сентября армия РФ ударила ракетами по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» по промзоне в Холодногорском районе.
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- • Дата публикации материала: 19 сентября 2023 в 15:53;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вчера, 18 сентября, вечером в Харькове армия РФ попала в неработающее предприятие.".