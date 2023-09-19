«Прилетело» по неработающему предприятию – ХОВА о ракетной атаке на Харьков

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что вчера, 18 сентября, вечером в Харькове армия РФ попала в неработающее предприятие.

«Это исключительно промзона. Там рядом жилые дома. Ну, например, ближайший жилой дом находится в 400 метрах от эпицентра «прилета». Никаких ни военных объектов, ни военных частей там не было», — сообщил Синегубов в эфире нацмарафона.

Напомним, поздно вечером 18 сентября армия РФ ударила ракетами по Харькову. Мэр Игорь Терехов сообщил о «прилете» по промзоне в Холодногорском районе.