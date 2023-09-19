Прилетіло по підприємству, що не працювало – ХОВА про ракетну атаку на Харків

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вчора, 18 вересня, ввечері у Харкові армія РФ влучила у підприємство, яке не працює.

«Це виключно промзона. Там є поруч житлові будинки. Ну, наприклад, найближчий житловий будинок знаходиться у 400 метрах від епіцентру «прильоту». Жодних ані військових об’єктів, ані військових частин там не було», – повідомив Синєгубов в етері нацмарафону.

Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня армія РФ вдарила ракетами по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у промзоні в Холодногірському районі.