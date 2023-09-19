Прилетіло по підприємству, що не працювало – ХОВА про ракетну атаку на Харків
Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вчора, 18 вересня, ввечері у Харкові армія РФ влучила у підприємство, яке не працює.
«Це виключно промзона. Там є поруч житлові будинки. Ну, наприклад, найближчий житловий будинок знаходиться у 400 метрах від епіцентру «прильоту». Жодних ані військових об’єктів, ані військових частин там не було», – повідомив Синєгубов в етері нацмарафону.
Нагадаємо, пізно ввечері 18 вересня армія РФ вдарила ракетами по Харкову. Мер Ігор Терехов повідомив про “приліт” у промзоні в Холодногірському районі.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 15:53;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що вчора, 18 вересня, ввечері у Харкові армія РФ влучила у підприємство, яке не працює.".