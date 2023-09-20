Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение

ДБР сообщило о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата, которые издевались над харьковчанином.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащему-водителю этого отдела.

Следствие установило, что они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

Жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.

19 сентября 2023 года под «наблюдением» руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову.

ДБР немедленно приступило к расследованию этого инцидента в рамках начатого уголовного производства.

20 сентября работники ДБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подано ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, вчера, 19 сентября сетью распространилось видео, на котором мужчина, представившийся как харьковчанин, заявил об издевательствах в ТЦК во Львовской области. На фейсбуке-странице Львовского областного ТЦК и СП подтвердили достоверность видео. ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УКУ).