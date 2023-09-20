Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харьков
  •   +24°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение

Происшествия 17:44   20.09.2023
Оксана Якушко
Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение Фото: ГБР

ДБР сообщило о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата, которые издевались над харьковчанином.

Сотрудники ДБР сообщили о подозрении заместителю начальника одного из отделов Самборского районного Территориального центра комплектования и социальной поддержки, а также военнослужащему-водителю этого отдела.

Следствие установило, что они незаконно удерживали и пытали в помещении военкомата двух мужчин.

Жители Харькова и Кривого Рога пытались незаконно пересечь границу и попасть в Польшу. Однако их задержали пограничники, составили протокол о нарушении правил пересечения государственной границы и доставили в военкомат для постановки на военный учет.

В военкомате обоих мужчин пытались заставить «добровольно» пройти военно-врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации, на что они не соглашались. Одного из потерпевших содержали в помещении военкомата 10 дней, другого – 7.

19 сентября 2023 года под «наблюдением» руководителя военный-водитель избил обоих граждан. Одного из потерпевших бил руками и ногами по телу и лицу, угрожая оружием. Соответствующее видео было распространено по сети Интернет в этот же день. Другой мужчина получил удар в голову.

ДБР немедленно приступило к расследованию этого инцидента в рамках начатого уголовного производства.

20 сентября работники ДБР сообщили о подозрении обоим военнослужащим в незаконном лишении свободы и пытках, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Подано ходатайство об избрании меры пресечения – содержании под стражей без возможности внесения залога.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская специализированная прокуратура в области обороны Западного региона.

Напомним, вчера, 19 сентября сетью распространилось видео, на котором мужчина, представившийся как харьковчанин, заявил об издевательствах в ТЦК во Львовской области. На фейсбуке-странице Львовского областного ТЦК и СП подтвердили достоверность видео. ГБР открыло уголовное производство по факту нарушения уставных правил, взаимоотношений между военнослужащими с применением оружия (ч. 3 ст. 406 УКУ).

Читайте также: Издевательство над харьковчанином в ТЦК на Львовщине: задержаны двое военных

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
19.09.2023, 20:57
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
20.09.2023, 16:38
Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение
Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение
20.09.2023, 17:44
Все делали по правилам: информация о волонтерах, погибших от удара по Купянску
Все делали по правилам: информация о волонтерах, погибших от удара по Купянску
20.09.2023, 15:57
Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз
Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз
20.09.2023, 09:12
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине
20.09.2023, 18:27

Новости по теме:

11:31
Издевательство над харьковчанином в ТЦК на Львовщине: задержаны двое военных
17:31
Харьковчанин показал, как бьют и удерживают в военкомате на Львовщине (видео)
16:58
Харьковчанина, бросившего гранату в соседа, будут судить
22:41
Терехов: бюджет Харькова может потерять миллиарды. Шмыгаль предложил решение
12:42
В розыск объявили харьковчанина, который помогал бежать уклонистам за границу

  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Издевались над харьковчанином. Двоим военным с Львовщины сообщили подозрение»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 17:44;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДБР сообщило о подозрении в пытках и незаконном лишении свободы двум работникам Самборского военкомата, которые издевались над харьковчанином.".