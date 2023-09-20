Знущалися з харків’янина. Двом військовим зі Львівщини повідомили про підозру
ДБР повідомило про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату, які знущалися з харків’янина.
Працівники ДБР повідомили про підозру заступнику начальника одного з відділів Самбірського районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, а також військовослужбовцю-водію цього відділу.
Слідство встановило, що вони незаконно утримували та катували в приміщенні військкомату двох чоловіків.
Мешканці Харкова та Кривого Рогу намагалися незаконно перетнути кордон і потрапити до Польщі. Однак їх затримали прикордонники, склали протокол про порушення правил перетину державного кордону і доправили до військкомату для постановки на військовий облік.
У військкоматі обох чоловіків намагались примусити «добровільно» пройти військово-лікарську комісію для подальшої мобілізації, на що вони не погоджувались. Одного з потерпілих утримували в приміщенні військкомату 10 днів, іншого – 7.
19 вересня 2023 року під «наглядом» керівника військовий-водій побив обох громадян. Одного з потерпілих бив руками та ногами по тілу і обличчю, погрожуючи зброєю. Відповідне відео було поширено мережею Інтернет у цей же ж день. Інший чоловік отримав удар у голову.
ДБР негайно розпочало розслідування цього інциденту у межах розпочатого кримінального провадження.
20 вересня працівники ДБР повідомили про підозру обом військовослужбовцям у незаконному позбавлені волі та катуванні, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127 КК України).
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Подано клопотання про обрання запобіжного заходу – тримання під вартою без можливості внесення застави.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Західного регіону.
Нагадаємо, вчора, 19 вересня мережею поширилося відео, на якому чоловік, який представився як харків’янин, заявив про знущання у ТЦК на Львівщині. На фейсбук-сторінці Львівського обласного ТЦК та СП підтвердили достовірність відео. ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом порушення статутних правил, взаємовідносин між військовослужбовцями із застосуванням зброї (ч. 3 ст. 406 ККУ).
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 17:44;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "ДБР повідомило про підозру в катуванні та незаконному позбавленні волі двом працівникам Самбірського військкомату, які знущалися з харків’янина.".