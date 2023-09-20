Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз

Происшествия 09:12   20.09.2023
Оксана Горун
Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз Фото: скриншот

Наиболее боеспособные части армии РФ, атаковавшие Купянск, срочно перекинули на юг. Их заменили недостаточно подготовленными войсками новой 25-й армии. Эта ротация — вынужденная, и именно из-за нее возникла пауза в наступательных действиях РФ. Но вскоре они возобновятся, считает экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«Это направление никогда не теряло активности, но действительно за последнее время наступательные действия врага были сильно ослаблены по сравнению с предыдущими неделями и, скорее всего, после завершения ротации враг попытается восстановить мощное массированное наступление на Купянск», — сказал Дикий в эфире нацмарафона.

Он отметил, что ротацию под Купянском армия РФ проводит «не от хорошей жизни».

«Им срочно понадобились наиболее боеспособные части на юге – там, где наши защитники и защитницы достаточно успешно, хотя и с тяжелейшими боями проламывают так называемую «линию Суровикина». Россияне были вынуждены приостановить свое наступление на Купянск и несколько наиболее боеспособных подразделений перебросить на Токмак. Взамен этим подразделениям они привезли часть так называемой 25-й армии. Это полностью новосформированная армия, которая, собственно, вообще должна была вступить в бой не раньше конца октября – даже в декабре. Она недокомплектована и, тем более, недоучена», — пояснил экс-командир.

По его информации, сейчас новоприбывшие бойцы уже заканчивают «вливаться» в ряды оккупантов под Купянском.

«Скорее всего, как только этот процесс завершится, они снова попытаются полезть на Купянск – возобновить массированное наступление», — считает Дикий.

При этом он отметил: если забрали из-под Купянска действительно наиболее боеспособные части, то замену им прислали далеко не равноценную.

Читайте также: ISW об ударе по Купянску: попытка помешать снабжению украинских сил

«Как в старом советском мультфильме: «Пусть придут лучшие из лучших! – Лучшие из лучших зализывают раны. — Тогда пришлите нам лучших из худших». Вот под Купянск сейчас привозят лучших из худших. Увидим, как они реально будут воевать. Для 25-й армии это будет только начало войны. Другое дело в том, что они частично перемешаны с теми частями, которые воевали там до того, то есть, к сожалению, их есть кому научить. Достаточно скоро ждем там возобновления наступления. Там ждут этого не пассивно, а готовятся. Перерыв был использован для подготовки позиций и отражения этого наступления», — заверил защитник Украины.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
19.09.2023, 20:57
Ночная атака «шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
Ночная атака «шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
20.09.2023, 07:19
Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз
Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз
20.09.2023, 09:12
В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото)
В метрошколу в Харькове пришла полиция (фото)
20.09.2023, 09:36
За уклонение от мобилизации три года тюрьмы получил житель Харьковщины
За уклонение от мобилизации три года тюрьмы получил житель Харьковщины
20.09.2023, 10:08
Решала вопросы земли при оккупантах: на Харьковщине разоблачили предательницу
Решала вопросы земли при оккупантах: на Харьковщине разоблачили предательницу
20.09.2023, 10:22

Новости по теме:

09:12
Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз
08:14
В Харькове осталась четверть айтишников от довоенного количества
07:46
ISW об ударе по Купянску: попытка помешать снабжению украинских сил
07:19
Ночная атака «шахедов», авиаудары и обстрелы Харьковщины: данные Генштаба
19:58
Враг ударил по Купянску гибридной ракетой «Гром-Э1» — уточнение прокуратуры

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 09:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Наиболее боеспособные части армии РФ, атаковавшие Купянск, срочно перекинули на юг. Их заменили недостаточно подготовленными войсками новой 25-й армии. Эта ротация — вынужденная, и именно из-за нее возникла пауза в наступательных действиях РФ. Но вскоре они возобновятся, считает экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий".