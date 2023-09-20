Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз

Наиболее боеспособные части армии РФ, атаковавшие Купянск, срочно перекинули на юг. Их заменили недостаточно подготовленными войсками новой 25-й армии. Эта ротация — вынужденная, и именно из-за нее возникла пауза в наступательных действиях РФ. Но вскоре они возобновятся, считает экс-командир взвода батальона «Айдар» Евгений Дикий.

«Это направление никогда не теряло активности, но действительно за последнее время наступательные действия врага были сильно ослаблены по сравнению с предыдущими неделями и, скорее всего, после завершения ротации враг попытается восстановить мощное массированное наступление на Купянск», — сказал Дикий в эфире нацмарафона.

Он отметил, что ротацию под Купянском армия РФ проводит «не от хорошей жизни».

«Им срочно понадобились наиболее боеспособные части на юге – там, где наши защитники и защитницы достаточно успешно, хотя и с тяжелейшими боями проламывают так называемую «линию Суровикина». Россияне были вынуждены приостановить свое наступление на Купянск и несколько наиболее боеспособных подразделений перебросить на Токмак. Взамен этим подразделениям они привезли часть так называемой 25-й армии. Это полностью новосформированная армия, которая, собственно, вообще должна была вступить в бой не раньше конца октября – даже в декабре. Она недокомплектована и, тем более, недоучена», — пояснил экс-командир.

По его информации, сейчас новоприбывшие бойцы уже заканчивают «вливаться» в ряды оккупантов под Купянском.

«Скорее всего, как только этот процесс завершится, они снова попытаются полезть на Купянск – возобновить массированное наступление», — считает Дикий.

При этом он отметил: если забрали из-под Купянска действительно наиболее боеспособные части, то замену им прислали далеко не равноценную.

«Как в старом советском мультфильме: «Пусть придут лучшие из лучших! – Лучшие из лучших зализывают раны. — Тогда пришлите нам лучших из худших». Вот под Купянск сейчас привозят лучших из худших. Увидим, как они реально будут воевать. Для 25-й армии это будет только начало войны. Другое дело в том, что они частично перемешаны с теми частями, которые воевали там до того, то есть, к сожалению, их есть кому научить. Достаточно скоро ждем там возобновления наступления. Там ждут этого не пассивно, а готовятся. Перерыв был использован для подготовки позиций и отражения этого наступления», — заверил защитник Украины.