ISW об ударе по Купянску: попытка помешать снабжению украинских сил

Институт изучения войны (ISW) отметил, что целью для террористической атаки по Купянску 19 сентября армия РФ не случайно выбрала мост через Оскол.

«Министерство внутренних дел Украины сообщило, что российский авиаудар разрушил мост через реку Оскол в Купянске, вероятно, в попытке помешать украинским усилиям по снабжению через реку. Однако украинские силы сохраняют контроль над рядом других мостов через Оскол», — отметили аналитики ISW.

В целом за минувшие сутки ситуация на Купянском направлении радикально не изменилось. Хотя российские источники продолжают утверждать, что армия РФ ведет наступательные действия в районе Купянска, никаких подтвержденных успехов специалисты давно не отмечают.

«Российский блогер заявил, что российские силы продолжают оказывать давление на украинские силы к северо-востоку от Купянска и на восточном берегу реки Оскол к западу от Сватово, но не упомянул конкретные боевые действия», — отметили в ISW.

Силы обороны тем временем проводят ограниченные атаки на Лиманском направлении — в частности действуют в районе Новоселовского (неподалеку от Сватово), Кременной и Торского, а также в серебрянском лесничестве.