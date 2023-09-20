ISW про удар по Куп’янську: спроба завадити постачанню українських сил

Інститут вивчення війни (ISW) зазначив, що метою для терористичної атаки по Куп’янську 19 вересня армія РФ не випадково обрала міст через Оскіл.

“Міністерство внутрішніх справ України повідомило, що російський авіаудар зруйнував міст через річку Оскіл у Куп’янську, ймовірно, у спробі завадити українським зусиллям щодо постачання через річку. Однак українські сили зберігають контроль над низкою інших мостів через Оскіл”, – зазначили аналітики ISW.

Загалом минулої доби ситуація на Куп’янському напрямку радикально не змінилася. Хоча російські джерела продовжують стверджувати, що армія РФ веде наступальні дії в районі Куп’янська, жодних підтверджених успіхів фахівці давно не відзначають.

“Російський блогер заявив, що російські сили продовжують чинити тиск на українські сили на північний схід від Куп’янська та на східному березі річки Оскіл на захід від Сватового, але не згадав конкретні бойові дії”, – зазначили в ISW.

Сили оборони тим часом проводять обмежені атаки на Лиманському напрямку – зокрема діють у районі Новоселівського (неподалік Сватового), Кремінної та Торського, а також у Серебрянському лісництві.