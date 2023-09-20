Наступ на Куп’янськ пожвавиться, у бій підуть “кращі з гірших” – прогноз

Найбільш боєздатні частини армії РФ, що атакували Куп’янськ, терміново перекинули на південь. Їх замінили недостатньо підготовленими військами нової 25-ї армії. Ця ротація – вимушена, і саме через неї виникла пауза в наступальних діях РФ. Але невдовзі вони поновляться, вважає екскомандир взводу батальйону “Айдар” Євген Дикий.

“Цей напрямок ніколи не втрачав активності, але дійсно за останній час наступальні дії ворога були сильно послаблені, порівняно з попередніми тижнями та, швидше за все, після завершення ротації ворог спробує поновити потужний масований наступ на Куп’янськ“, – сказав Дикий в етері нацмарафону.

Він зазначив, що ротацію під Куп’янськом армія РФ проводить “не від хорошого життя”.

“Їм терміново знадобилися найбільш боєздатні частини на півдні – там, де наші захисники та захисниці достатньо успішно, хоча й із дуже важкими боями проламують так звану “лінію Суровікіна”. Росіяни були змушені призупинити свій наступ на Куп’янськ, і декілька найбільш боєздатних підрозділів перекинути на Токмак. На заміну цим підрозділам вони привезли частину так званої 25-ї армії. Це повністю новосформована армія, яка, власне, взагалі-то мала вступити в бій не раніше кінця жовтня – навіть у грудні. Вона недокомплектована, тим більше недовчена”, – пояснив екскомандир.

За його інформацією, зараз новоприбулі бійці вже закінчують “вливатися” до лав окупантів під Куп’янськом.

“Швидше за все, щойно цей процес завершиться, вони знову спробують полізти на Куп’янськ – відновити масований наступ”, – вважає Дикий.

При цьому він зазначив: якщо забрали з-під Куп’янська справді найбоєздатніші частини, то заміну їм надіслали далеко не рівноцінну.

“Як у старому радянському мультфільмі: “Хай прийдуть кращі з кращих! – Кращі з кращих зализують рани. – То пришліть нам кращих із гірших”. От до Куп’янська зараз привозять кращих із гірших. Побачимо, як вони реально будуть воювати. Для 25-ї армії це буде тільки початок війни. Інша річ у тому, що вони частково перемішані з тими частинами, які воювали там до того, тобто, на жаль, їх є кому навчити. Досить скоро чекаємо там поновлення наступу. Там чекають цього не пасивно, там готуються. Перерва була використана для підготовки позицій для відбивання цього наступу“, — запевнив захисник України.