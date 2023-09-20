От удара по Купянску погиб волонтер, эвакуировавший людей
Коллеги по волонтерскому движению сообщили о смерти Сергея Шалыгина — волонтера общественной организации «Пятихатки — БАМ». Удар по Купянску пришелся по мосту через Оскол — как раз в тот момент, когда там ехало авто Шалыгина.
«Сегодня при эвакуации мирных с Купянского направления погибли двое моих односельчан. Волонтеры. Шалыгин Сергей знаю всю свою жизнь», — написала Виктория Герасименко-Кравченко.
«Ты мне звонил, но связи не было. А в 13:00 тебя не стало… 19.09.23 во время эвакуации мирного населения из Купянска, погиб светлый и добрый человек Шалыгин Сергей», — написала еще одна харьковская волонтер Оксана Ромашка.
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Напомним, трагедия произошла в Купянске 19 сентября. Армия РФ ударила по мосту через реку Оскол. Исходно сообщили, что «прилетела» управляемая авиабомба, позже в прокуратуре уточнили, что враг применил редкую гибридную ракету «Гром-Э1». В момент удара по мосту двигалось авто волонтеров, которые эвакуировали местных жителей. Погибли четверо мужчин и две женщины.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 09:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Коллеги по волонтерскому движению сообщили о смерти Сергея Шалыгина — волонтера общественной организации «Пятихатки — БАМ». Удар по Купянску пришелся по мосту через Оскол — как раз в тот момент, когда там ехало авто Шалыгина".