От удара по Купянску погиб волонтер, эвакуировавший людей

Коллеги по волонтерскому движению сообщили о смерти Сергея Шалыгина — волонтера общественной организации «Пятихатки — БАМ». Удар по Купянску пришелся по мосту через Оскол — как раз в тот момент, когда там ехало авто Шалыгина.

«Сегодня при эвакуации мирных с Купянского направления погибли двое моих односельчан. Волонтеры. Шалыгин Сергей знаю всю свою жизнь», — написала Виктория Герасименко-Кравченко.

«Ты мне звонил, но связи не было. А в 13:00 тебя не стало… 19.09.23 во время эвакуации мирного населения из Купянска, погиб светлый и добрый человек Шалыгин Сергей», — написала еще одна харьковская волонтер Оксана Ромашка.

Напомним, трагедия произошла в Купянске 19 сентября. Армия РФ ударила по мосту через реку Оскол. Исходно сообщили, что «прилетела» управляемая авиабомба, позже в прокуратуре уточнили, что враг применил редкую гибридную ракету «Гром-Э1». В момент удара по мосту двигалось авто волонтеров, которые эвакуировали местных жителей. Погибли четверо мужчин и две женщины.