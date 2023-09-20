Від удару по Куп’янську загинув волонтер, який евакуював людей
Колеги з волонтерського руху повідомили про смерть Сергія Шалигіна – волонтера громадської організації “П’ятихатки – БАМ”. Удар по Куп’янську припав мостом через Оскіл – саме в той момент, коли там їхала автівка Шалигіна.
“Сьогодні під час евакуації мирних із Куп’янського напрямку загинули двоє моїх односельців. Волонтери. Шалигіна Сергія знаю все своє життя”, – написала Вікторія Герасименко-Кравченко.
“Ти мені телефонував, але звʼязку не було… А о 13:00 тебе не стало… 19.09.23 під час евакуації мирного населення із Куп’янська, загинула світла й добра людина Шалигін Сергій”, – написала ще одна харківська волонтерка Оксана Ромашка.
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Нагадаємо, трагедія сталася в Куп’янську 19 вересня. Армія РФ вдарила по мосту через річку Оскіл. Початково повідомили, що “прилетіла” керована авіабомба, пізніше в прокуратурі уточнили, що ворог застосував рідкісну гібридну ракету “Гром-Е1”. У момент удару мостом рухалося авто волонтерів, які евакуювали місцевих жителів. Загинули четверо чоловіків та дві жінки.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 09:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колеги з волонтерського руху повідомили про смерть Сергія Шалигіна – волонтера громадської організації “П’ятихатки – БАМ”. Удар по Куп’янську припав мостом через Оскіл – саме в той момент, коли там їхала автівка Шалигіна".