За неделю — ни одного боестолкновения: что происходит под Купянском и Лиманом

В течение последней недели на Лимано-Купянском направлении не фиксируются боевые столкновения, при этом враг продолжает интенсивно применять артиллерию, рассказал в эфире «24 канала» начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Артиллерию, по его словам, россияне применяют «очень избирательно», что может свидетельствовать о проблемах с боеприпасами.

На Лимано-Купянском направлении, напомнил Евлаш, РФ сконцентрировала более 110 тысяч военных, включая тыловые войска.

«Это не значит, что все 110 тысяч стоят вместе с оружием в руках на передовой. Нет. Эту силу нужно обслуживать. Да, там происходят ротации… Также переброска дополнительных бригад, в частности 25-й армии. Они там ежедневно несут колоссальные потери и в живой силе, и в технике. Ежедневно наши защитники на этом направлении уничтожают их расчеты как артиллерийские, так и наносят удары по танкам», — отметил он.

Также он добавил, что украинские защитники обустраивают минные поля, чтобы противник не мог пройти через линию соприкосновения.

Евлаш сообщил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 58 оккупантов. Также уничтожены три вражеские БМП, шесть минометов калибров 82 и 120 мм, две гаубицы Д-20 и Д-30, ряд техники, на которой передвигались оккупанты и их руководящий состав, а также укрытия и склады с боеприпасами.

Удар по мосту через реку Оскол городе Купянск 19 сентября, в результате которого погибли восемь гражданских, Евлаш назвал «знаком отчаяния».