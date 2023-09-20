Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харьков
  •   +20°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

За неделю — ни одного боестолкновения: что происходит под Купянском и Лиманом

Общество 20:15   20.09.2023
Елена Нагорная
За неделю — ни одного боестолкновения: что происходит под Купянском и Лиманом

В течение последней недели на Лимано-Купянском направлении не фиксируются боевые столкновения, при этом враг продолжает интенсивно применять артиллерию, рассказал в эфире «24 канала» начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Артиллерию, по его словам, россияне применяют «очень избирательно», что может свидетельствовать о проблемах с боеприпасами.

На Лимано-Купянском направлении, напомнил Евлаш, РФ сконцентрировала более 110 тысяч военных, включая тыловые войска.

«Это не значит, что все 110 тысяч стоят вместе с оружием в руках на передовой. Нет. Эту силу нужно обслуживать. Да, там происходят ротации… Также переброска дополнительных бригад, в частности 25-й армии. Они там ежедневно несут колоссальные потери и в живой силе, и в технике. Ежедневно наши защитники на этом направлении уничтожают их расчеты как артиллерийские, так и наносят удары по танкам», — отметил он.

Также он добавил, что украинские защитники обустраивают минные поля, чтобы противник не мог пройти через линию соприкосновения.

Евлаш сообщил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении было ликвидировано 58 оккупантов. Также уничтожены три вражеские БМП, шесть минометов калибров 82 и 120 мм, две гаубицы Д-20 и Д-30, ряд техники, на которой передвигались оккупанты и их руководящий состав, а также укрытия и склады с боеприпасами.

Удар по мосту через реку Оскол городе Купянск 19 сентября, в результате которого погибли восемь гражданских, Евлаш назвал «знаком отчаяния».

Читайте также: Наступление на Купянск оживится, в бой пойдут «лучшие из худших» — прогноз

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
Набережная будущего и расширение Алексеевки: Терехов показал проекты (видео)
19.09.2023, 20:57
В Харькове мужчина свисал головой вниз из окна 25 этажа: помогли копы (видео)
В Харькове мужчина свисал головой вниз из окна 25 этажа: помогли копы (видео)
20.09.2023, 20:49
Завтра трамваи на Конный рынок в Харькове будут ходить по другому маршруту
Завтра трамваи на Конный рынок в Харькове будут ходить по другому маршруту
20.09.2023, 19:15
За неделю — ни одного боестолкновения: что происходит под Купянском и Лиманом
За неделю — ни одного боестолкновения: что происходит под Купянском и Лиманом
20.09.2023, 20:15
«Все увидите в декларации» — Егорова-Луценко отреагировала на упреки
«Все увидите в декларации» — Егорова-Луценко отреагировала на упреки
20.09.2023, 20:02
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
Топ-помощников Зеленского обвиняют в коррупции — Reuters
20.09.2023, 16:38

Новости по теме:

18:54
3 года заключения получил уклонист от мобилизации в ВСУ с Красноградщины
18:27
Женщина сливала сыну в рф дислокацию ВСУ и корректировала удары по Харьковщине
18:17
Пограничники дважды «ослепили» врага на Купянском направлении (видео)
15:57
Все делали по правилам: информация о волонтерах, погибших от удара по Купянску
13:55
Выдавала российские паспорта в Купянске: разоблачили очередную коллаборантку

  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «За неделю — ни одного боестолкновения: что происходит под Купянском и Лиманом»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 20:15;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение последней недели на Лимано-Купянском направлении не фиксируются боевые столкновения, при этом враг продолжает интенсивно применять артиллерию, рассказал в эфире «24 канала» начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".