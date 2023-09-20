Число жертв от удара по Купянску увеличилось: погибли 8 человек – Синегубов

На месте удара армии РФ в городе Купянск на Харьковщине завершились оперативные работы экстренных служб. В общем погибли 8 человек.

По данным главы ХОВА Олега Синегуба, погибли 6 мужчин и 2 женщины.

«2 погибших – волонтеры, которые эвакуировали людей. Оккупанты цинично нанесли удар ракетой «Гром-Е1». Пока правоохранители расследуют все обстоятельства российского преступления», — отметил Синегубов.

Напомним, трагедия произошла в Купянске 19 сентября. Армия РФ ударила по мосту через реку Оскол. Исходно сообщили, что «прилетела» управляемая авиабомба, позже в прокуратуре уточнили, что враг применил редкую гибридную ракету «Гром-Э1». В момент удара по мосту двигалось авто волонтеров, которые эвакуировали местных жителей. Погибли четверо мужчин и две женщины.