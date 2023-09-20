Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА
На місці удару армії РФ в місті Куп’янськ на Харківщині завершилися оперативні роботи екстрених служб. Загалом загинули 8 людей.
За даними голови ХОВА Олега Синєгубов, загинули 6 чоловіків та 2 жінки.
«2 загиблих – волонтери, які евакуйовували людей. Окупанти цинічно завдали удар ракетою «Грім-Е1». Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину», – зазначив Синєгубов.
Нагадаємо, трагедія сталася в Куп’янську 19 вересня. Армія РФ вдарила по мосту через річку Оскіл. Початково повідомили, що “прилетіла” керована авіабомба, пізніше в прокуратурі уточнили, що ворог застосував рідкісну гібридну ракету “Грім-Е1”. У момент удару мостом рухалося авто волонтерів, які евакуювали місцевих жителів. Загинули четверо чоловіків та дві жінки.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 13:31;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару армії РФ в місті Куп’янськ на Харківщині завершилися оперативні роботи екстрених служб. Загалом загинули 8 людей.".