Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +26°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА

Події 13:31   20.09.2023
Вікторія Яковенко
Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА Фото: Олег Синєгубов

На місці удару армії РФ в місті Куп’янськ на Харківщині завершилися оперативні роботи екстрених служб. Загалом загинули 8 людей.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубов, загинули 6 чоловіків та 2 жінки.

«2 загиблих – волонтери, які евакуйовували людей. Окупанти цинічно завдали удар ракетою «Грім-Е1». Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, трагедія сталася в Куп’янську 19 вересня. Армія РФ вдарила по мосту через річку Оскіл. Початково повідомили, що “прилетіла” керована авіабомба, пізніше в прокуратурі уточнили, що ворог застосував рідкісну гібридну ракету “Грім-Е1”. У момент удару мостом рухалося авто волонтерів, які евакуювали місцевих жителів. Загинули четверо чоловіків та дві жінки.

Читайте також: Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА
Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА
20.09.2023, 13:31
У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна
У Харкові на два тижні перекрили провулок в районі проспекту Гагаріна
20.09.2023, 13:08
Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)
Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)
20.09.2023, 12:57
У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі
У Харкова з’явилося ще одне місто-побратим у Європі
19.09.2023, 19:07
Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства в Харкові (фото)
Встромив ніж в око трупа: деталі нічного подвійного вбивства в Харкові (фото)
19.09.2023, 19:28
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
Генштаб по Харківщині: біля Куп’янська та Іванівки армія РФ завдала авіаудару
19.09.2023, 19:40

Новини за темою:

12:57
Місяць до пуску тепла: наскільки готова Харківщина – інформація ХОВА (відео)
12:33
Села Вовчанської громади, де зникло світло 24 серпня через обстріли, заживили
12:00
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
11:12
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
09:53
Від удару по Куп’янську загинув волонтер, який евакуював людей

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Кількість жертв від удару по Куп’янську збільшилася: загинули 8 людей – ХОВА»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 13:31;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На місці удару армії РФ в місті Куп’янськ на Харківщині завершилися оперативні роботи екстрених служб. Загалом загинули 8 людей.".