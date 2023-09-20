Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
Наслідки удару росіян ракетою «Гром-Е1» по Куп’янську опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.
«Загинули 6 цивільних громадян, у тому числі волонтери. Вони вивозили людей з небезпечного міста, яке щодня обстрілюють росіяни», – зазначили поліцейські.
Крім цього, минулої доби під вогнем армії РФ знаходилися населені пункти Лиман Перший, Красне Перше, Синьківка, Берестове, Амбарне, Строївка, Крохмальне, Одноробівка, Івашки та інші.
Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.
Нагадаємо, трагедія сталася в Куп’янську 19 вересня. Армія РФ вдарила по мосту через річку Оскіл. Початково повідомили, що “прилетіла” керована авіабомба, пізніше в прокуратурі уточнили, що ворог застосував рідкісну гібридну ракету “Гром-Е1”. У момент удару мостом рухалося авто волонтерів, які евакуювали місцевих жителів. Загинули четверо чоловіків та дві жінки.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 12:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару росіян ракетою «Гром-Е1» по Куп’янську опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.".