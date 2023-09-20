Live
  • Ср 20.09.2023
    • Харків
  •   +25°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.15
    • 🟢

Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську

Події 12:00   20.09.2023
Вікторія Яковенко
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську Фото: ГУНП в Харківській області

Наслідки удару росіян ракетою «Гром-Е1» по Куп’янську опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.

«Загинули 6 цивільних громадян, у тому числі волонтери. Вони вивозили людей з небезпечного міста, яке щодня обстрілюють росіяни», – зазначили поліцейські.

Крім цього, минулої доби під вогнем армії РФ знаходилися населені пункти Лиман Перший, Красне Перше, Синьківка, Берестове, Амбарне, Строївка, Крохмальне, Одноробівка, Івашки та інші.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни ст. 438 ККУ.

Нагадаємо, трагедія сталася в Куп’янську 19 вересня. Армія РФ вдарила по мосту через річку Оскіл. Початково повідомили, що “прилетіла” керована авіабомба, пізніше в прокуратурі уточнили, що ворог застосував рідкісну гібридну ракету “Гром-Е1”. У момент удару мостом рухалося авто волонтерів, які евакуювали місцевих жителів. Загинули четверо чоловіків та дві жінки.

01

02

03
Фото: ГУНП в Харківській області

Читайте також: Від удару по Куп’янську загинув волонтер, який евакуював людей

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську
20.09.2023, 12:00
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових
Знущання над харків’янином у ТЦК на Львівщині: затримані двоє військових
20.09.2023, 11:31
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
У районі Балаклії на Харківщині можуть гриміти вибухи
20.09.2023, 11:12
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
Метеорологічна осінь на Харківщину ще не прийшла – синоптики
20.09.2023, 10:53
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини
За ухилення від мобілізації три роки в’язниці отримав мешканець Харківщини
20.09.2023, 10:08
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
20.09.2023, 09:36

Новини за темою:

10:22
Вирішувала питання землі при окупантах: на Харківщині викрили зрадницю
09:53
Від удару по Куп’янську загинув волонтер, який евакуював людей
09:36
До метрошколи у Харкові прийшла поліція (фото)
09:12
Наступ на Куп’янськ пожвавиться, у бій підуть “кращі з гірших” – прогноз
07:46
ISW про удар по Куп’янську: спроба завадити постачанню українських сил

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Розбите авто й 6 загиблих: поліція показала відео після удару РФ по Куп’янську»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 12:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наслідки удару росіян ракетою «Гром-Е1» по Куп’янську опублікували у ГУ Нацполіції в Харківській області.".