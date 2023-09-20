Разбитое авто и 6 погибших: полиция показала видео после удара РФ по Купянску
Последствия удара россиян ракетой «Гром-Е1» по Купянску опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
«Погибли 6 гражданских граждан, в том числе волонтеры. Они вывозили людей из опасного города, который каждый день обстреливают россияне», — отметили полицейские.
Кроме этого, за прошедшие сутки под огнем армии РФ находились населенные пункты Лиман Первый, Красное Первое, Синьковка, Берестово, Амбарное, Строевка, Крахмальное, Одноробовка, Ивашки и другие.
Следователи открыли уголовные производства по фактам нарушения законов и обычаев войны ст. 438 УКУ.
Напомним, трагедия произошла в Купянске 19 сентября. Армия РФ ударила по мосту через реку Оскол. Исходно сообщили, что «прилетела» управляемая авиабомба, позже в прокуратуре уточнили, что враг применил редкую гибридную ракету «Гром-Э1». В момент удара по мосту двигалось авто волонтеров, которые эвакуировали местных жителей. Погибли четверо мужчин и две женщины.
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- • Дата публикации материала: 20 сентября 2023 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Последствия удара россиян ракетой «Гром-Е1» по Купянску опубликовали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".