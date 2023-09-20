За тиждень – жодного бойового зіткнення: обстановка під Куп’янськом і Лиманом
Протягом останнього тижня на Лимано-Куп’янському напрямку не фіксуються бойові зіткнення, при цьому ворог продовжує інтенсивно застосовувати артилерію, розповів в етері «24 каналу» начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.
Артилерію, за його словами, росіяни застосовують “дуже вибірково”, що може свідчити про проблеми з боєприпасами.
На Лимано-Куп’янському напрямку, нагадав Євлаш, РФ сконцентрувала понад 110 тисяч військових, включно з тиловими військами.
“Це не значить, що всі 110 тисяч стоять разом зі зброєю у руках на передовій. Ні. Цю силу потрібно обслуговувати. Так, там відбуваються ротації… Також перекидання додаткових бригад, зокрема 25-ї армії. Вони там щодня зазнають колосальних втрат і в живій силі, і в техніці. Щодня наші оборонці на цьому напрямку знищують їхні розрахунки як артилерійські, так і завдають ударів по танках”, – зазначив він.
Також він додав, що українські захисники облаштовують мінні поля, щоби противник не міг пройти через лінію зіткнення.
Євлаш повідомив, що минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку було ліквідовано 58 окупантів. Також знищено три ворожі БМП, шість мінометів калібрів 82 та 120 мм, дві гаубиці Д-20 та Д-30, низку техніки, на якій пересувалися окупанти та їхній керівний склад, а також укриття та склади з боєприпасами.
Удар по мосту через річку Оскіл у місті Куп’янськ 19 вересня, внаслідок якого загинули вісім цивільних, Євлаш назвав “знаком відчаю”.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 20:15;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Протягом останнього тижня на Лимано-Куп’янському напрямку не фіксуються бойові зіткнення, при цьому ворог продовжує інтенсивно застосовувати артилерію, розповів в етері «24 каналу» начальник пресслужби Східного угрупування військ ЗСУ Ілля Євлаш.".