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На Лимано-Купянском направлении РФ сохраняет наибольшую концентрацию сил — ВСУ

Происшествия 10:34   21.09.2023
Оксана Горун
На Лимано-Купянском направлении РФ сохраняет наибольшую концентрацию сил — ВСУ Фото: скриншот

На Лимано-Купянском направлении враг собрал 110 тысяч бойцов и массу техники. Но уже неделю не атакует. О событиях в этом районе в эфире нацмарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

«Наибольшая концентрация сил противника сейчас наблюдается в Лимано-Купянском направлении. Враг держит там более 110 тысяч личного состава. Также — большую силу бронированной техники, артиллерийских систем и реактивных систем залпового огня. Однако стоит отметить, что на этом направлении мы уже около недели не фиксируем никаких боевых столкновений», — сказал Евлаш.

Он отметил, что отсутствие наступлений оккупантов вовсе не означает полного прекращения боевых действий. Сейчас на этом направлении — постоянные обстрелы.

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«Противник и дальше продолжает обстреливать позиции ВСУ. За прошедшие сутки на Лимано-Купянском направлении он нанес 552 артиллерийских удара и также 17 раз использовал свою авиацию. Там идут тяжелые боевые действия, наши защитники держат фронт», — пояснил представитель ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 10:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Лимано-Купянском направлении враг собрал 110 тысяч бойцов и массу техники. Но уже неделю не атакует. О событиях в этом районе в эфире нацмарафона рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш".