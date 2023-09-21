На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ
На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зібрав 110 тисяч бійців та масу техніки. Але вже тиждень не атакує. Про події у цьому районі в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.
“Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп’янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу. Також утримує там і велику силу броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте варто зазначити, що на цьому напрямку ми вже десь близько тижня не фіксуємо жодних бойових зіткнень”, – сказав Євлаш.
Він зазначив, що відсутність наступів окупантів зовсім не означає повного припинення бойових дій. Нині на цьому напрямку – постійні обстріли.
Читайте також: Терехов про “наступ на Харків”: “Не треба панікувати”
“Противник і надалі продовжує обстрілювати позиції ЗСУ. За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари й також 17 разів використовував свою авіацію. Там зараз ідуть важкі бойові дії, наші захисники тримають фронт”, – пояснив представник ВСУ.
Новини за темою:
Ви читали новину: «На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:34;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зібрав 110 тисяч бійців та масу техніки. Але вже тиждень не атакує. Про події у цьому районі в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш".