На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зібрав 110 тисяч бійців та масу техніки. Але вже тиждень не атакує. Про події у цьому районі в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп’янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу. Також утримує там і велику силу броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте варто зазначити, що на цьому напрямку ми вже десь близько тижня не фіксуємо жодних бойових зіткнень”, – сказав Євлаш.

Він зазначив, що відсутність наступів окупантів зовсім не означає повного припинення бойових дій. Нині на цьому напрямку – постійні обстріли.

“Противник і надалі продовжує обстрілювати позиції ЗСУ. За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари й також 17 разів використовував свою авіацію. Там зараз ідуть важкі бойові дії, наші захисники тримають фронт”, – пояснив представник ВСУ.