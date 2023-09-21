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На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ

Події 10:34   21.09.2023
Оксана Горун
На Лимано-Куп’янському напрямку РФ зберігає найбільшу концентрацію сил – ЗСУ Фото: скріншот

На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зібрав 110 тисяч бійців та масу техніки. Але вже тиждень не атакує. Про події у цьому районі в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Найбільша концентрація сил противника зараз спостерігається на Лимано-Куп’янському напрямку. Ворог утримує там понад 110 тисяч особового складу. Також утримує там і велику силу броньованої техніки, артилерійських систем та реактивних систем залпового вогню. Проте варто зазначити, що на цьому напрямку ми вже десь близько тижня не фіксуємо жодних бойових зіткнень”, – сказав Євлаш.

Він зазначив, що відсутність наступів окупантів зовсім не означає повного припинення бойових дій. Нині на цьому напрямку – постійні обстріли.

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“Противник і надалі продовжує обстрілювати позиції ЗСУ. За минулу добу на Лимано-Куп’янському напрямку він завдав 552 артилерійські удари й також 17 разів використовував свою авіацію. Там зараз ідуть важкі бойові дії, наші захисники тримають фронт”, – пояснив представник ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Лимано-Куп’янському напрямку ворог зібрав 110 тисяч бійців та масу техніки. Але вже тиждень не атакує. Про події у цьому районі в етері нацмарафону розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш".