Терехов про “наступ на Харків”: “Не треба панікувати”
Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував популярні загрози щодо “відновлення наступу на Харків”, які тиражують російські пропагандисти.
Мера Харкова ведучі нацмарафону попросили відреагувати на чергову інформаційну хвилю, яку намагаються створити у РФ.
“Я не хочу ці дурниці коментувати, бо Вони з першого дня війни хотіли захопити наше місто, але ми дали надійну потужну відсіч і дамо сьогодні. Не треба панікувати, треба робити свою справу. Я впевнений у наших ЗСУ, у бійцях територіальної оборони та впевнений у нашій перемозі“, – сказав мер Харкова.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 10:17;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував популярні загрози щодо “відновлення наступу на Харків”, які тиражують російські пропагандисти".