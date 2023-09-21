Терехов про “наступ на Харків”: “Не треба панікувати”

Мер Харкова Ігор Терехов у етері нацмарафону прокоментував популярні загрози щодо “відновлення наступу на Харків”, які тиражують російські пропагандисти.

Мера Харкова ведучі нацмарафону попросили відреагувати на чергову інформаційну хвилю, яку намагаються створити у РФ.

“Я не хочу ці дурниці коментувати, бо Вони з першого дня війни хотіли захопити наше місто, але ми дали надійну потужну відсіч і дамо сьогодні. Не треба панікувати, треба робити свою справу. Я впевнений у наших ЗСУ, у бійцях територіальної оборони та впевнений у нашій перемозі“, – сказав мер Харкова.