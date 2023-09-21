Терехов о «наступлении на Харьков»: «Не нужно паниковать»
Фото: соцсети
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал популярные угрозы о «возобновлении наступления на Харьков», которые тиражируют российские пропагандисты.
Мэра Харькова ведущие нацмарафона попросили отреагировать на очередную информационную волну, которую пытаются создать в РФ.
«Я не хочу эту ерунду комментировать. Потому что они с первого дня войны хотели захватить наш город. Но мы дали надежный мощный отпор и дадим сегодня. Не нужно паниковать, нужно делать свое дело. Я уверен в наших ВСУ, в бойцах территориальной обороны и уверен в нашей победе», — сказал мэр Харькова.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 10:17;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал популярные угрозы о «возобновлении наступления на Харьков», которые тиражируют российские пропагандисты".