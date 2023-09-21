Live
  • Чт 21.09.2023
    • Харьков
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.14
    • 🔴

Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия

Происшествия 09:42   21.09.2023
Оксана Горун
Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия

Минувшие сутки в Харьковской области ознаменовались многочисленными обстрелами. Помимо ракетного удара по Харькову, по данным ХОВА, враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому и Изюмскому районам.

В Харькове — три человека ранены в результате ракетного удара. В прокуратуре сообщили о  повреждении складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.

Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях других обстрелов региона.

«Около 1:00 ночи враг обстрелял пгт Купянск-Узловой и с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж и неэксплуатируемое здание, произошли пожары. В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены три многоквартирных и один частный дом, пять хозяйственных построек, четыре автомобиля, два гаража. В селах Симоновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары. В с. Перовское Богодуховского района в результате минометных обстрелов получил осколочное ранение мужчина 65 лет», — перечислил Синегубов.

Читайте также: Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют

Также он отметил, что в регионе есть два случая подрывов на взрывоопасных предметах. В поселке Высокий 46-летний мужчина разбирал взрывоопасное устройство дома — и получил ранение. Вблизи Крейдянки Изюмского района на взрывоопасный предмет наехал грузовик КРАЗ, водитель не пострадал.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
21.09.2023, 08:46
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
21.09.2023, 09:28
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
21.09.2023, 08:54
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
Шесть «прилетов» в Харькове: Синегубов и Терехов сообщили подробности
21.09.2023, 06:23
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
Терехов заявил, что объекты критической инфраструктуры Харькова укрепляют
21.09.2023, 09:15
Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия
Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия
21.09.2023, 09:42

Новости по теме:

09:28
Ракетный удар по Харькову: количество раненых увеличилось (фото)
08:54
Из-за ракетного удара в Харькове без воды больница и частные дома — Терехов
08:46
Шесть ракет по Харькову: Синегубов сказал, куда прилетело, что с пострадавшими
06:55
Терехов о пострадавших от атаки по Харькову: два человека в больнице
06:48
«Прилеты» в Харькове: есть раненые

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
    • • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшие сутки в Харьковской области ознаменовались многочисленными обстрелами. Помимо ракетного удара по Харькову, по данным ХОВА, враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому и Изюмскому районам".