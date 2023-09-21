Обстрелы Харьковщины за сутки: в ХОВА перечислили последствия
Минувшие сутки в Харьковской области ознаменовались многочисленными обстрелами. Помимо ракетного удара по Харькову, по данным ХОВА, враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому и Изюмскому районам.
В Харькове — три человека ранены в результате ракетного удара. В прокуратуре сообщили о повреждении складских помещений, промышленных зданий и жилых домов.
Начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал о последствиях других обстрелов региона.
«Около 1:00 ночи враг обстрелял пгт Купянск-Узловой и с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж и неэксплуатируемое здание, произошли пожары. В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены три многоквартирных и один частный дом, пять хозяйственных построек, четыре автомобиля, два гаража. В селах Симоновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары. В с. Перовское Богодуховского района в результате минометных обстрелов получил осколочное ранение мужчина 65 лет», — перечислил Синегубов.
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Также он отметил, что в регионе есть два случая подрывов на взрывоопасных предметах. В поселке Высокий 46-летний мужчина разбирал взрывоопасное устройство дома — и получил ранение. Вблизи Крейдянки Изюмского района на взрывоопасный предмет наехал грузовик КРАЗ, водитель не пострадал.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2023 в 09:42;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Минувшие сутки в Харьковской области ознаменовались многочисленными обстрелами. Помимо ракетного удара по Харькову, по данным ХОВА, враг бил по Купянскому, Богодуховскому, Чугуевскому, Харьковскому и Изюмскому районам".