Обстріли Харківщини за добу: у ХОВА перерахували наслідки
Минула доба в Харківській області ознаменувалася численними обстрілами. Крім ракетного удару по Харкову, за даними ХОВА, ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.
У Харкові – троє людей поранені внаслідок ракетного удару. У прокуратурі повідомили про пошкодження складських приміщень, промислових будівель та житлових будинків.
Начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував про наслідки інших обстрілів регіону.
“Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено гараж та неексплуатовану будівлю, сталися пожежі. У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено 3 багатоквартирні та 1 приватний будинок, п’ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі. У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі. У с. Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років”, – перерахував Синєгубов.
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Також він зазначив, що у регіоні є два випадки підривів на вибухонебезпечних предметах. У селищі Високий 46-річний чоловік розбирав вибухонебезпечний пристрій удома – і отримав поранення. Поблизу Крейдянки Ізюмського району на вибухонебезпечний предмет наїхала вантажівка КРАЗ, водій не постраждав.
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Ви читали новину: «Обстріли Харківщини за добу: у ХОВА перерахували наслідки»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Вересня 2023 в 09:42;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минула доба в Харківській області ознаменувалася численними обстрілами. Крім ракетного удару по Харкову, за даними ХОВА, ворог бив по Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах".