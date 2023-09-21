РФ усиливает передовые подразделения под Купянском и Лиманом — Уршалович

РФ усиливает передовые подразделения на Купянском и Лиманском направлениях, сообщил врио директора департамента планирования применения ГУ Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

На этих направлениях оккупанты продолжают доукомплектовывать штурмовые и танковые подразделения, цитирует Уршаловича Military Media Center.

Кроме того, инженерно-саперные группы врага скрыто обустраивают проходы в собственных минно-взрывных заграждениях.

Всего за прошедшую неделю россияне совершили 21 авиационный удар и около 800 обстрелов из тяжелого вооружения на данных направлениях.

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