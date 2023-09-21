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РФ посилює передові підрозділи під Куп’янськом і Лиманом – Уршалович

Політика 20:37   21.09.2023
Олена Нагорна
РФ посилює передові підрозділи під Куп’янськом і Лиманом – Уршалович

РФ посилює передові підрозділи на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Національної гвардії України Микола Уршалович.

На цих напрямках окупанти продовжують доукомплектовувати штурмові та танкові підрозділи, цитує Уршаловича Military Media Center.

Крім того, інженерно-саперні групи ворога приховано облаштовують проходи у власних мінно-вибухових загородженнях.

Загалом за минулий тиждень росіяни здійснили 21 авіаційний удар і близько 800 обстрілів з важкого озброєння на даних напрямках.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "РФ посилює передові підрозділи на Куп’янському та Лиманському напрямках, повідомив тво директора департаменту планування застосування ГУ Національної гвардії України Микола Уршалович.".