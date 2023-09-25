5 лет за решеткой проведет рецидивист, который обворовал завод в Харькове

Мужчина, укравший с территории харьковского завода электропровода, получил приговор.

«Прокуроры доказали, что в марте мужчина, ранее судимый, снова нарушил закон. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что забор вокруг одного из харьковских заводов поврежден, проник на территорию предприятия», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили, что с помощью заранее заготовленного полотна по металлу для ножовки мужчина срезал и украл провода из электрооборудования распределительных щитов, после чего убежал с места преступления.

Суд признал мужчину виновным в краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК). Он проведет в тюрьме пять лет.

Во время судебных заседаний обвиняемый признал свою вину.