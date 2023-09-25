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5 лет за решеткой проведет рецидивист, который обворовал завод в Харькове

Общество 13:52   25.09.2023
Виктория Яковенко
5 лет за решеткой проведет рецидивист, который обворовал завод в Харькове Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчина, укравший с территории харьковского завода электропровода, получил приговор.

«Прокуроры доказали, что в марте мужчина, ранее судимый, снова нарушил закон. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что забор вокруг одного из харьковских заводов поврежден, проник на территорию предприятия», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

Правоохранители добавили, что с помощью заранее заготовленного полотна по металлу для ножовки мужчина срезал и украл провода из электрооборудования распределительных щитов, после чего убежал с места преступления.

Суд признал мужчину виновным в краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК). Он проведет в тюрьме пять лет.

Во время судебных заседаний обвиняемый признал свою вину.

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Фото: Харьковская областная прокуратура

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 13:52;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, укравший с территории харьковского завода электропровода, получил приговор.".