5 лет за решеткой проведет рецидивист, который обворовал завод в Харькове
Фото: Харьковская областная прокуратура
Мужчина, укравший с территории харьковского завода электропровода, получил приговор.
«Прокуроры доказали, что в марте мужчина, ранее судимый, снова нарушил закон. Злоумышленник, воспользовавшись тем, что забор вокруг одного из харьковских заводов поврежден, проник на территорию предприятия», — сообщили в Харьковской областной прокуратуре.
Правоохранители добавили, что с помощью заранее заготовленного полотна по металлу для ножовки мужчина срезал и украл провода из электрооборудования распределительных щитов, после чего убежал с места преступления.
Суд признал мужчину виновным в краже, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УК). Он проведет в тюрьме пять лет.
Во время судебных заседаний обвиняемый признал свою вину.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 13:52;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, укравший с территории харьковского завода электропровода, получил приговор.".