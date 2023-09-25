5 років за ґратами проведе рецидивіст, який обікрав завод у Харкові
Фото: Харківська обласна прокуратура
Чоловік, який вкрав з території харківського заводу електродроти, отримав вирок.
«Прокурори довели, що у березні чоловік, раніше судимий за корисливі злочини, знову порушив закон. Зловмисник, скориставшись тим, що паркан навколо одного з харківських заводів пошкоджено, проник на територію підприємства», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.
Правоохоронці додали, що за допомогою заздалегідь заготовленого полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.
Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.
Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 13:52;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, який вкрав з території харківського заводу електродроти, отримав вирок.".