5 років за ґратами проведе рецидивіст, який обікрав завод у Харкові

Чоловік, який вкрав з території харківського заводу електродроти, отримав вирок.

«Прокурори довели, що у березні чоловік, раніше судимий за корисливі злочини, знову порушив закон. Зловмисник, скориставшись тим, що паркан навколо одного з харківських заводів пошкоджено, проник на територію підприємства», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Правоохоронці додали, що за допомогою заздалегідь заготовленого полотна по металу для ножівки чоловік зрізав і викрав дроти з електрообладнання розподільчих щитів, після чого втік з місця злочину.

Суд визнав чоловіка винним у крадіжці, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Він проведе у тюрмі 5 років.

Під час судового розгляду обвинувачений визнав свою вину.