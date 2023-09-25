Коригував обстріли рідного міста з РФ: у Харкові виявили мережу агентів

СБУ знешкодила агентурну мережу РФ у Харкові. Її діяльність курував колишній харків’янин, який втік до країни-агресорки після початку повномасштабного вторгнення.

“Кіберфахівці Служби безпеки нейтралізували агентурну мережу головного управління генштабу зс рф (відомого як гру), яка діяла на території Харківщини. Зловмисники збирали розвіддані про геолокації укріпрайонів та маршрути переміщення колон військової техніки Сил оборони, у тому числі залізничним сполученням. Серед особливих завдань ворожої агентури був збір компромату на військовослужбовців ЗСУ, які перебувають на прифронтових територіях області. Найбільшу “увагу” російська розвідка звертала на діючих посадовців місцевих військкоматів та військово-лікарських комісій. Така інформація потрібна була агресору для спроб їх вербування та підготовки спеціальних інформаційних операцій проти України. Крім того, російські агенти відслідковували наслідки повітряних ударів рф по Харкову, а потім виходили на місця “прильотів” для їх фіксації та направлення “звіту” окупантам“, – повідомив подробиці речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Як з’ясували СБУшники, до групи входили чотири мешканці Харкова, у тому числі таксист та працівниця місцевого газопостачального підприємства. А завербував їх також колишній харків’янин, який втік до РФ.

“Керівництво ворожою групою дистанційно здійснював колишній місцевий житель, який на початку повномасштабного вторгнення рф втік до росії. Там його завербували кадрові співробітники гру та поставили йому завдання щодо створення власної агентурної мережі у Харкові“, – зазначив Абдула.

Він уточнив, що зрадники об’їжджали місцевість, фіксували пункти базування сил оборони, а також “адреси” російських повітряних ударів. Усі відомості вони передавали своєму куратору – ексхарків’янину.

Ворожих агентів затримали на місцях проживання. У них виявили комп’ютери та мобільні телефони, що містять докази їхньої роботи на ворога.

Трьом затриманим повідомили про підозру у держзраді, ще одному – у незаконну поводженні з боєприпасами.

Наразі затримані – під вартою. Їм загрожує термін аж до довічного ув’язнення. Решту учасників агентурної мережі встановлюють. Також слідство займається питанням притягнення до відповідальності її куратора, який знаходиться в РФ.

СБУ опублікувала фрагменти листування зрадників із куратором, що підтверджує системну роботу на ворога.