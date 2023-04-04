Скільки колаборантів і корегувальників вогню вже викрили на Харківщині

У Харківській області за фактами злочинів проти основ національної безпеки прокурори та слідчі повідомили про підозру 570 особам, повідомив в етері телемарафону очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

“Обвинувальні акти стосовно 304 осіб вже направлені до суду. Засуджено до різної міри покарання 134 особи. Це державні зрадники, колаборанти, пособники та корегувальники вогню. Трохи державних зрадників засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі у вигляді 15 років з конфіскацією майна”, – розповів Фільчаков.