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Скільки колаборантів і корегувальників вогню вже викрили на Харківщині

Суспільство 18:18   04.04.2023
Олена Нагорна
Скільки колаборантів і корегувальників вогню вже викрили на Харківщині

У Харківській області за фактами злочинів проти основ національної безпеки прокурори та слідчі повідомили про підозру 570 особам, повідомив в етері телемарафону очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

“Обвинувальні акти стосовно 304 осіб вже направлені до суду. Засуджено до різної міри покарання 134 особи. Це державні зрадники, колаборанти, пособники та корегувальники вогню. Трохи державних зрадників засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі у вигляді 15 років з конфіскацією майна”, – розповів Фільчаков.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 18:18;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області за фактами злочинів проти основ національної безпеки прокурори та слідчі повідомили про підозру 570 особам, повідомив в етері телемарафону очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.".