Сколько коллаборантов и корректировщиков огня уже разоблачили на Харьковщине

В Харьковской области по фактам преступлений против основ национальной безопасности прокуроры и следователи сообщили о подозрении 570 лицам, сообщил в эфире телемарафона глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

«Обвинительные акты в отношении 304 человек уже направлены в суд. Осуждены к различной мере наказания 134 человека. Это государственные изменники, коллаборанты, пособники и корректировщики огня. Несколько государственных изменников приговорены к наказанию в виде лишения свободы в виде 15 лет с конфискацией имущества», — рассказал Фильчаков.