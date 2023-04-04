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Сколько коллаборантов и корректировщиков огня уже разоблачили на Харьковщине

Общество 18:18   04.04.2023
Елена Нагорная
Сколько коллаборантов и корректировщиков огня уже разоблачили на Харьковщине

В Харьковской области по фактам преступлений против основ национальной безопасности прокуроры и следователи сообщили о подозрении 570 лицам, сообщил в эфире телемарафона глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

«Обвинительные акты в отношении 304 человек уже направлены в суд. Осуждены к различной мере наказания 134 человека. Это государственные изменники, коллаборанты, пособники и корректировщики огня. Несколько государственных изменников приговорены к наказанию в виде лишения свободы в виде 15 лет с конфискацией имущества», — рассказал Фильчаков.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 18:18;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области по фактам преступлений против основ национальной безопасности прокуроры и следователи сообщили о подозрении 570 лицам, сообщил в эфире телемарафона глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.".