Групповое изнасилование оккупантами девушки на Харьковщине: трое — установлены

Прокуроры и следователи 4 апреля сообщили о подозрении троим из четверых военных РФ, которые весной прошлого года изнасиловали на тогда оккупированной территории Харьковской области 20-летнюю девушку. Личность четвертого военного преступника устанавливают сотрудники СБУ.

О подозрении сообщили 43-летнему полковнику, командиру 99-го самоходного артиллерийского полка 3-й мотострелковой дивизии 20-й армии ВС РФ, а также двум его подчиненным — 20-летнему рядовому-водителю и 24-летнему младшему сержанту, рассказал в эфире телемарафона глава Харьковской облпрокуратуры Александр Фильчаков.

Он отметил, что сразу после оккупации населенного пункта российские военные начали запугивать мирное население, проводить так называемые фильтрационные мероприятия, обыски в домах, забирать и проверять мобильные телефоны.

«Однажды они зашли в дом, где вместе со своей семьей жила 20-летняя девушка. Они начали угрожать, стрелять из автоматов по хозяйственным постройкам. После чего изъяли все средства связи у семьи и убедившись в том, что в доме кроме гражданских никого нет, покинули территорию домовладения. Однако уже вечером вернулись, приказали семье девушки оставаться дома, а ее силой посадили в БТР и повезли к дому, где их в то время ждал командир. Следуя к пункту назначения, они натянули девушке на глаза капюшон, чтобы она не видела маршрут. А также в БТРе начали обнажать девушку. По прибытии к дому, где находился российский командир, они все четверо по очереди изнасиловали девушку. Сам командир, ему 43 года, он в звании полковника, перед началом преступления приказал своим подчиненным, что это он будет делать первым. После деоккупации этого населенного пункта девушка обратилась в правоохранительные органы с соответствующим заявлением с целью установления этих военнослужащих и привлечения их к ответственности», — рассказал Фильчаков.

Он добавил, что данное уголовное производство расследовалось с привлечением международных экспертов и внедрением новых подходов по защите потерпевших и свидетелей.

Как сообщил спикер облуправления СБУ Владислав Абдула, вследствие сексуального насилия девушка получила травмы, что подтверждено выводами судебно-медицинской экспертизы.

Троим злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УКУ(нарушение законов и обычаев войны, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

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