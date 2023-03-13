Четверть всех военных преступлений в Украине приходится на Харьковскую область

На данный момент на Харьковщине начали уже более 11 тысяч уголовных производств по статье «нарушение законов и обычаев войны». В целом в Украине подобных дел — около 40 тысяч.

Такие данные в ходе нацмарафона сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.

«Всего по статье «нарушение законов и обычаев войны» было начато более 11 тысяч уголовных производств. Большинство касается фактов обстрелов города и Харьковской области. Насколько мне известно, по всей Украине всего по факту нарушения законов и обычаев войны – около 40 тысяч уголовных производств. Из них 11 тысяч – это в Харьковской области. Поэтому около 25% всех военных преступлений, мы можем констатировать, что они приходятся на нашу область», — сказал Чубенко.

Помимо обстрелов, по его данным, российская армия на Харьковщине крала имущество, похищала людей, вывозила сельхозтехнику и продукцию аграриев.

«Также есть факты пыток, убийств, изнасилований, к сожалению», — отметил спикер областной прокуратуры.

По некоторым из дел уже установлены подозреваемые, в том числе — и среди тех военнослужащих РФ и наемников ЧВК, которые находятся в плену.

«Им было сообщено о подозрении за конкретные действия. Некоторые из них производили обстрел города Харькова, другие участвовали в пытках в Боровой бывшего участника АТО», — привел примеры Чубенко.

Есть и те подозреваемые, которые уже получили приговоры суда.

«В дальнейшем они должны отбывать наказание, но если их обменивают на украинских военнослужащих, это уже не компетенция прокуратуры», — пояснил представитель ведомства.

Еще группе российских военнослужащих и наемников о подозрении в военных преступлениях сообщили заочно.