Четверть всех военных преступлений в Украине приходится на Харьковскую область
На данный момент на Харьковщине начали уже более 11 тысяч уголовных производств по статье «нарушение законов и обычаев войны». В целом в Украине подобных дел — около 40 тысяч.
Такие данные в ходе нацмарафона сообщил спикер Харьковской областной прокуратуры Дмитрий Чубенко.
«Всего по статье «нарушение законов и обычаев войны» было начато более 11 тысяч уголовных производств. Большинство касается фактов обстрелов города и Харьковской области. Насколько мне известно, по всей Украине всего по факту нарушения законов и обычаев войны – около 40 тысяч уголовных производств. Из них 11 тысяч – это в Харьковской области. Поэтому около 25% всех военных преступлений, мы можем констатировать, что они приходятся на нашу область», — сказал Чубенко.
Помимо обстрелов, по его данным, российская армия на Харьковщине крала имущество, похищала людей, вывозила сельхозтехнику и продукцию аграриев.
«Также есть факты пыток, убийств, изнасилований, к сожалению», — отметил спикер областной прокуратуры.
По некоторым из дел уже установлены подозреваемые, в том числе — и среди тех военнослужащих РФ и наемников ЧВК, которые находятся в плену.
«Им было сообщено о подозрении за конкретные действия. Некоторые из них производили обстрел города Харькова, другие участвовали в пытках в Боровой бывшего участника АТО», — привел примеры Чубенко.
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Есть и те подозреваемые, которые уже получили приговоры суда.
«В дальнейшем они должны отбывать наказание, но если их обменивают на украинских военнослужащих, это уже не компетенция прокуратуры», — пояснил представитель ведомства.
Еще группе российских военнослужащих и наемников о подозрении в военных преступлениях сообщили заочно.
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- • Дата публикации материала: 13 марта 2023 в 11:51;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На данный момент на Харьковщине начали уже более 11 тысяч уголовных производств по статье «нарушение законов и обычаев войны». В целом в Украине подобных дел — около 40 тысяч".