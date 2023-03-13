Чверть усіх військових злочинів в Україні припадає на Харківську область

На цей час на Харківщині розпочали вже понад 11 тисяч кримінальних проваджень за статтею “порушення законів та звичаїв війни”. Загалом в Україні подібних справ – близько 40 тисяч.

Такі дані під час нацмарафону повідомив речник Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко.

“Усього за статтею «порушення законів та звичаїв війни» було розпочато понад 11 тисяч кримінальних проваджень. Більшість стосуються фактів обстрілів міста та Харківської області. Наскільки мені відомо, по всій Україні всього за фактом порушення законів та звичаїв війни – близько 40 тисяч кримінальних проваджень. З них 11 тисяч – це в Харківській області. Тому близько 25% усіх воєнних злочинів, ми можемо констатувати, що вони приходяться на нашу область“, – сказав Чубенко.

Окрім обстрілів, за його даними, російська армія на Харківщині крала майно, викрадала людей, вивозила сільгосптехніку та продукцію аграріїв.

“Також є факти тортур, вбивств, зґвалтувань, на жаль”, – зазначив речник обласної прокуратури.

За деякими зі справ уже встановлено підозрюваних, у тому числі – і серед тих військовослужбовців РФ та найманців ПВК, які перебувають у полоні.

“Їм було повідомлено про підозру за конкретні дії. Деякі з них здійснювали обстріл міста Харкова, інші брали участь у катуванні у Боровій колишнього АТОвця”, – навів приклади Чубенко.

Є й ті підозрювані, котрі вже отримали вироки суду.

“Надалі вони мають відбувати покарання, але якщо їх обмінюють на українських військовослужбовців, це вже не є компетенцією прокуратури“, – пояснив представник відомства.

Ще групі російських військовослужбовців та найманців про підозру у воєнних злочинах повідомили заочно.