Групове зґвалтування окупантами дівчини на Харківщині: троє – встановлені

Прокурори та слідчі 4 квітня повідомили про підозру трьом із чотирьох військових РФ, які навесні минулого року зґвалтували на тоді окупованій території Харківської області 20-річну дівчину. Особу четвертого військового злочинця встановлюють співробітники СБУ.

Про підозру повідомили 43-річному полковнику, командиру 99-го самохідного артилерійського полку 3-ї мотострілецької дивізії 20-ї армії ЗС РФ, а також двом його підлеглим – 20-річному рядовому-водію і 24-річному молодшому сержанту, розповів очільник Харківської облпрокуратури Олександр Фільчаков.

Він зазначив, що одразу після окупації населеного пункту російські військові почали залякувати мирне населення, проводити так звані фільтраційні заходи, обшуки у будинках, забирати та перевіряти мобільні телефони.

“Одного разу вони зайшли в будинок, де разом зі своєю родиною мешкала 20-річна дівчина. Вони почали погрожувати, стріляти з автоматів по господарських спорудах. Після чого вилучили всі засоби зв’язку в родини та переконавшись в тому, що в будинку крім цивільних нікого немає, покинули територію домоволодіння. Однак вже ввечері повернулися, наказали родині дівчини залишатися вдома, а її силоміць посадили в БТР і повезли до будинку, де їх на той час чекав їхній командир. Слідуючи до пункту призначення, вони натягнули дівчині на очі капюшон, щоб вона не бачила маршрут. А також в БТРі почали оголювати дівчину. Після прибуття до будинку, де перебував російський командир, вони всі четверо по черзі зґвалтували дівчину. Сам командир, йому 43 роки, він у званні полковника, перед початком злочину наказав своїм підлеглим, що це він буде робити першим. Після деокупації цього населеного пункту дівчина звернулась до правоохоронних органів з відповідною заявою з метою встановлення цих військовослужбовців та притягнення їх до відповідальності”, – розповів Фільчаков.

Він додав, що дане кримінальне провадження розслідувалося із залученням міжнародних експертів та запровадженням нових підходів щодо захисту потерпілих та свідків.

Як повідомив речник облуправління СБУ Владислав Абдула, внаслідок сексуального насильства дівчина отримала травми, що підтверджено висновками судово-медичної експертизи.

Трьом зловмисникам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).