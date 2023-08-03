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Терехов розповів, як у Харкові реагують на ворожих коригувальників

Політика 11:03   03.08.2023
Оксана Горун
Терехов розповів, як у Харкові реагують на ворожих коригувальників Фото: Владислав Абдула

Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував затримання у місті чергових коригувальників, які допомагали терористам із РФ наводити удари.

“Це не перший, на жаль, випадок, коли затримують корегувальників, агентів Росії. Це досить молоді люди, вони були безробітними та переміщалися на велосипедах по місту Харкову, і збирали інформацію, яку потім передавали”, — повідомив подробиці про затриманих Терехов.

Про затримання зрадників учора повідомила СБУ. За інформацією служби, фігуранти фотографували місця, де, як їм здавалося, дислокувалися українські військові. А потім позначали ці локації на гугл-мапі та відправляли куратору з РФ.

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“Зараз триває слідство, їм загрожує справедливий вирок. Ми всі обурені тим, що в Харкові, українському місті, є такі люди”, – сказав Терехов про сприйняття в місті коригувальників.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Політика, Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Серпня 2023 в 11:03;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов в етері нацмарафону прокоментував затримання у місті чергових коригувальників, які допомагали терористам із РФ наводити удари".