Наводили удари РФ по Харкову: «на гарячому» піймали двох коригувальників
У Харкові піймали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари окупантів.
Зрадниками виявилися двоє безробітних мешканців міста, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Злочинці переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.
Потім фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скриншоти з відмітками до свого куратора з РФ, додали в СБУ.
Правоохоронці затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.
Наразі правоохоронці повідомили зрадникам про підозру.
«Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року», – розповіли в СБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 12:00;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові піймали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари окупантів.".