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Наводили удари РФ по Харкову: «на гарячому» піймали двох коригувальників

Суспільство 12:00   02.08.2023
Вікторія Яковенко
Наводили удари РФ по Харкову: «на гарячому» піймали двох коригувальників Фото: Владислав Абдула

У Харкові піймали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари окупантів.

Зрадниками виявилися двоє безробітних мешканців міста, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Злочинці переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Потім фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скриншоти з відмітками до свого куратора з РФ, додали в СБУ.

Правоохоронці затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі правоохоронці повідомили зрадникам про підозру.

«Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року», – розповіли в СБУ.

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Фото: Владислав Абдула

Читайте також: На Харківщині судитимуть сисадміна окупантів

 

Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 2 Серпня 2023 в 12:00;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові піймали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари окупантів.".