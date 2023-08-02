Наводили удари РФ по Харкову: «на гарячому» піймали двох коригувальників

У Харкові піймали двох інформаторів РФ, які збирали дані про підрозділи ЗСУ на території міста та наводили на ці об’єкти удари окупантів.

Зрадниками виявилися двоє безробітних мешканців міста, повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Злочинці переміщувалися по території Харкова на велосипедах і знімали місця, де, на їхню думку, дислокуються українські військовослужбовці.

Потім фігуранти відмічали ці локації на гугл-карті та відправляли скриншоти з відмітками до свого куратора з РФ, додали в СБУ.

Правоохоронці затримали обох учасників групи «на гарячому» під час збору даних про дислокацію одного з підрозділів Сил оборони.

Наразі правоохоронці повідомили зрадникам про підозру.

«Також у межах кримінального провадження перевіряється їхня причетність до наведення по Харкову російських дронів-камікадзе «Шахед» під час нічної атаки 1 серпня цього року», – розповіли в СБУ.

Читайте також: На Харківщині судитимуть сисадміна окупантів