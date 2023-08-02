Наводили удары РФ по Харькову: «на горячем» поймали двух корректировщиков
В Харькове поймали двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары оккупантов.
Предателями оказались двое безработных жителей города, сообщил пресс-секретарь УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.
Преступники перемещались по территории Харькова на велосипедах и снимали места, где, по их мнению, дислоцируются украинские военнослужащие.
Затем фигуранты отмечали эти локации на гугл-карте и отправляли скриншоты с отметками своему куратору из РФ, добавили в СБУ.
Правоохранители задержали обоих участников группы «на горячем» во время сбора данных о дислокации одного из подразделений Сил обороны.
Правоохранители сообщили предателям о подозрении.
«Также в рамках уголовного производства проверяется их причастность к наведению по Харькову российских дронов-камикадзе «Шахед» во время ночной атаки 1 августа «, — рассказали в СБУ.
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- • Дата публикации материала: 2 августа 2023 в 12:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове поймали двух информаторов РФ, которые собирали данные о подразделениях ВСУ на территории города и наводили на эти объекты удары оккупантов.".