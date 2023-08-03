Терехов рассказал, как в Харькове реагируют на вражеских корректировщиков
Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал задержание в городе очередных корректировщиков, которые помогали террористам из РФ наводить удары.
«Это не первый, к сожалению, случай, когда задерживают корректировщиков, агентов России. Это довольно молодые люди, они были безработными и перемещались на велосипедах по городу Харькову и собирали информацию, которую потом передавали», — сообщил подробности о задержанных Терехов.
О задержании предателей вчера сообщила СБУ. По информации службы, фигуранты фотографировали места, где, как им казалось, дислоцировались украинские военные. А затем отмечали эти локации на Google-карте и отправляли куратору в РФ.
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«Сейчас идет следствие, им грозит справедливый приговор. Мы все возмущены тем, что в Харькове, украинском городе есть такие люди», — сказал Терехов о восприятии в городе корректировщиков.
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- • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:03;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал задержание в городе очередных корректировщиков, которые помогали террористам из РФ наводить удары".