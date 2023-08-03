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Терехов рассказал, как в Харькове реагируют на вражеских корректировщиков

Общество 11:03   03.08.2023
Оксана Горун
Терехов рассказал, как в Харькове реагируют на вражеских корректировщиков Фото: Владислав Абдула

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал задержание в городе очередных корректировщиков, которые помогали террористам из РФ наводить удары.

«Это не первый, к сожалению, случай, когда задерживают корректировщиков, агентов России. Это довольно молодые люди, они были безработными и перемещались на велосипедах по городу Харькову и собирали информацию, которую потом передавали», — сообщил подробности о задержанных Терехов.

О задержании предателей вчера сообщила СБУ. По информации службы, фигуранты фотографировали места, где, как им казалось, дислоцировались украинские военные. А затем отмечали эти локации на Google-карте и отправляли куратору в РФ.

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«Сейчас идет следствие, им грозит справедливый приговор. Мы все возмущены тем, что в Харькове, украинском городе есть такие люди», — сказал Терехов о восприятии в городе корректировщиков.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 августа 2023 в 11:03;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал задержание в городе очередных корректировщиков, которые помогали террористам из РФ наводить удары".