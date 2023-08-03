Терехов рассказал, как в Харькове реагируют на вражеских корректировщиков

Мэр Харькова Игорь Терехов в эфире нацмарафона прокомментировал задержание в городе очередных корректировщиков, которые помогали террористам из РФ наводить удары.

«Это не первый, к сожалению, случай, когда задерживают корректировщиков, агентов России. Это довольно молодые люди, они были безработными и перемещались на велосипедах по городу Харькову и собирали информацию, которую потом передавали», — сообщил подробности о задержанных Терехов.

О задержании предателей вчера сообщила СБУ. По информации службы, фигуранты фотографировали места, где, как им казалось, дислоцировались украинские военные. А затем отмечали эти локации на Google-карте и отправляли куратору в РФ.

«Сейчас идет следствие, им грозит справедливый приговор. Мы все возмущены тем, что в Харькове, украинском городе есть такие люди», — сказал Терехов о восприятии в городе корректировщиков.