Корректировал обстрелы родного города из РФ: в Харькове выявили сеть агентов

СБУ обезвредила агентурную сеть РФ в Харькове. Ее деятельность курировал бывший харьковчанин, сбежавший в страну-агрессор после начала полномасштабного вторжения.

«Киберспециалисты Службы безопасности нейтрализовали агентурную сеть главного управления генштаба вс рф (известного как гру), которая действовала на территории Харьковщины. Злоумышленники собирали разведданные о геолокации укрепрайонов и маршрутах перемещения колонн военной техники Сил обороны, в том числе железнодорожным сообщением. Среди особых задач вражеской агентуры был сбор компромата на военнослужащих ВСУ, находящихся на прифронтовых территориях области. Наибольшее внимание российская разведка обращала на действующих должностных лиц местных военкоматов и военно-врачебных комиссий. Такая информация требовалась агрессору для попыток их вербовки и подготовки специальных информационных операций против Украины. Кроме того, российские агенты отслеживали последствия воздушных ударов рф по Харькову, а затем выходили на места «прилетов» для их фиксации и направления «отчета» оккупантам», — сообщил подробности спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

Как выяснили СБУшники, в группу входили четыре жителя Харькова, в том числе таксист и работница местного газоснабжающего предприятия. А завербовал их также бывший харьковчанин, сбежавший в РФ.

«Руководство вражеской группой дистанционно осуществлял бывший местный житель, который в начале полномасштабного вторжения рф сбежал в россию. Там его завербовали кадровые сотрудники и поставили ему задачу по созданию собственной агентурной сети в Харькове», — отметил Абдула.

Он уточнил, что предатели объезжали местность, фиксировали пункты базирования Сил обороны, а также «адреса» российских воздушных ударов. Все сведения они передавали своему куратору — экс-харьковчанину.

Вражеских агентов задержали по местам жительства. У них обнаружили компьютеры и мобильные телефоны, содержащие доказательства их работы на врага.

Трем задержанным сообщили о подозрении в госизмене, еще одному — в незаконном обращении с боеприпасами.

Сейчас задержанные — под стражей. Им грозит срок вплоть до пожизненного заключения. Остальных участников агентурной сети устанавливают. Также следствие занимается вопросом привлечения к ответственности ее куратора, находящегося в РФ.

СБУ опубликовала фрагменты переписки предателей с куратором, подтверждающей системную работу на врага.