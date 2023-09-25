На Лимано-Купянском направлении войска РФ начали готовиться к зиме — Евлаш
Зима станет фактором, который дополнительно усложнит обстановку для противника и будет плохо влиять на его морально-психологическое состояние, отметил в эфире «5 канала» начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.
«Противник еще не очень, но потихоньку начинает готовиться к зиме. Зима это определенное испытание на фоне того, что у них происходит, отсутствуют ротации, отпуска. И вообще ситуация с морально-психологическим состоянием на некоторых направлениях имеет большие проблемы», — констатировал Евлаш.
Он сообщил, что за минувшие сутки на Лимано-Купянском направлении враг более 520 раз открывал огонь по позициям украинских защитников и нанес 11 авиаударов. 145 оккупантов были ликвидированы, повреждены и уничтожены два российских танка, четыре боевые бронированные машины, два миномета калибров 82 и 120 мм, три автомобиля, склад БК и БпЛА «ZALA».
Также Евлаш отметил, что количество личного состава под Купянском и Лиманом по-прежнему составляет около 110 тысяч, при этом «постоянно происходят какие-то движения» — отдельные силы перебрасываются на более проблемные направления, в частности на юг Украины.
«Сейчас мы фиксируем увеличение количества боевых столкновений на этом направлении. Вчера они попытались один раз проверить нашу оборону своими зэками, штурмовым отрядом «Шторм-Z». За минувшие сутки мы зафиксировали три боевых столкновения, преимущественно они были в районах населенных пунктов Берестовое и Лоскутовка. Там противник продолжает попытки пробить нашу оборону. Безуспешно, я подчеркиваю», — добавил Евлаш.
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- • Дата публикации материала: 25 сентября 2023 в 22:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Зима станет фактором, который дополнительно усложнит обстановку для противника и будет плохо влиять на его морально-психологическое состояние, отметил в эфире «5 канала» начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.".