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На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ почали готуватися до зими – Євлаш

Політика 22:19   25.09.2023
Олена Нагорна
На Лимано-Куп’янському напрямку війська РФ почали готуватися до зими – Євлаш

Зима стане фактором, який додатково ускладнить обстановку для противника і погано впливатиме на його морально-психологічний стан, зазначив в етері “5 каналу” начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

“Противник ще не дуже, але потихеньку починає готуватися до зими. Зима це певне випробування на тлі того, що в них відбувається, відсутні ротації, відпустки. Та й взагалі ситуація з морально-психологічним станом на деяких напрямках має великі проблеми”, – констатував Євлаш.

Він повідомив, що минулої доби на Лимано-Куп’янському напрямку ворог понад 520 разів відкривав вогонь по позиціях українських захисників і завдав 11 авіаударів. 145 окупантів було ліквідовано, пошкоджено та знищено два російські танки, чотири бойові броньовані машини, два міномети калібрів 82 та 120 мм, три автомобілі, склад БК та БпЛА “ZALA”.

Також Євлаш зазначив, що кількість особового складу під Куп’янськом та Лиманом, як і раніше, становить близько 110 тисяч, при цьому “постійно відбуваються якісь рухи” – окремі сили перекидаються на більш проблемні напрямки, зокрема на південь України.

“Зараз ми фіксуємо збільшення кількості бойових зіткнень на цьому напрямку. Вчора вони спробували один раз перевірити нашу оборону своїми зеками, штурмовим загоном “Шторм-Z”. За минулу добу ми зафіксували три бойові зіткнення, переважно вони були в районах населених пунктів Берестове та Лоскутівка. Там противник продовжує намагання пробити нашу оборону. Безуспішно, я підкреслюю”, – додав Євлаш.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Політика, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 25 Вересня 2023 в 22:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Зима стане фактором, який додатково ускладнить обстановку для противника і погано впливатиме на його морально-психологічний стан, зазначив в етері “5 каналу” начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.".